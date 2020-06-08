2020-06-08T13:02:54+03:00
Туризм

Глава правительства РФ назвал дату открытия туристического сезона в Крыму

Курортный сезон-2020 в Крыму начнется с середины лета
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Курортный сезон официально стартует с 1июляКурортный сезон официально стартует с 1июляФото: Анна КИРИЕНКО
Изменить размер текста:

Туристический сезон-2020 в Крыму и по всей России начнется с 1 июля, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Курорты Крыма собирались запуститься уже с 15 июня. Санаторный сектор и комплексы с медицинской лицензией должны были получить одобрение Роспотребнадзора к запуску и ориентироваться на местных жителей. С 1 июля к ним должны были присоединиться остальные объекты размещения.

- За лето мы принимаем 3-4 миллиона человек, не считая крымчан, - рассказал КП-Крым председатель комитета Госсовета РК по туризму Алексей Черняк. - Поэтом для нас открытие межрегионального туристического сообщения экономически плюс. Надеемся, что все авиакомпании к 1 июля возобновят полеты, а ж/д перевозчики вернутся к планам по открытию новых маршрутов в Крым.

Желающих провести отпуск на Черноморских курортах полуострова не уменьшилось. Главная проблема в рекомендациях Роспотребнадзора по приему гостей, их расселению, обеспечению масками, перчатками, дезинфекции и санитарной дистанции даже на пляжах.

Есть сложности с приемом отдыхающих из-за рубежа, ведь в Крым каждый год на отдых приезжали жители Белоруссии и Украины, которые теперь должны провести две недели в обсерваторе.

- Ждем решения на федеральном уровне по организации отдыха для российских и зарубежных туристов. От требований и затрат на их выполнение зависит экономика и итоговая цена на отдых, - заключил Черняк.

Главная затратная составляющая - тестирование персонала на коронавирус и социальное дистанцирование, которое ограничивает количество проданных мест. Наценки на отдых при самых скромных подсчетах составят 30-35%, если Роспотребадзор не отменит свои рекомендации. По условиям возобновления работы отельного сектора, к 1 июля все объекты размещения должны пройти комиссионное подтверждение готовности к приему отдыхающих. Также к 1 июля необходимо получить все разрешения на работу пляжей.

Ранее власти Крыма высказывались за продление курортного сезона вплоть до ноября за счет организации дистанционного образования для школьников и студентов.

Из двухмиллионного населения полуострова доход и достаток около 800 тысяч человек напрямую связан с туристическим сезоном.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безопасность против комфорта и цены: Что выберет турист в сезоне-2020 в Крыму

Требования Роспотребнадзора обойдутся в 30-процентное подорожание отдыха (подробнее)

Туристический сезон в Крыму 2020: Стало известно, когда заработают санатории и гостиницы

Запуск организаций и объектов для отдыха будет проходить в три этапа (подробнее)

С 1 июня в Крыму начнут работать кафе, с 15 июня отели будут принимать отдыхающих

Снятие ограничений на отдых в гостиницах касается только самих жителей полуострова (подробнее)

В ожидании дорогого туриста: Сколько будет стоить курортный сезон в Крыму 2020

Отели не готовы повышать цены, но туристы хотят элитные апартаменты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Отдых в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обмелевшие берега Симферопольского водохранилища очистили от мусора
В МЧС Крыма напомнили, что масочный режим продлен
Купальный сезон в Крыму можно считать открытым
Телеведущий Дроздов поддержал инициативу создания Ойбурского парка в Крыму
В Крыму завершено следствие по делу экс-лидера экстремистской организации «Меджлис» Мустафы Джемилева
Крымские ученые нашли еще один вариант обеспечения полуострова водой
В Крыму за неделю в ДТП погибло пять человек
В Крыму 2,8 тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу
Под Евпаторией двух серфингистов едва не унесло в море
В Крыму 8 новых случаев коронавирусной инфекции
Погода в Крыму на 8 июня: сухо и тепло до +33
Вице-премьер Крыма прогулялся по Солнечной тропе и пообещал привести ее в порядок
От 308 домов до самого большого города Крыма: Как вырос Симферополь
50% розничного товарооборота Крыма приходится на Симферополь
Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 7 июня 2020 года составило 313 человек
За сутки коронавирус нашли еще у 14 крымчан, большинство болеют без симптомов
Власти Крыма закупят более миллиона масок и столько же перчаток для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Крыму на 7 июня: сухо и тепло до +32
Архитекторы в шоке: Возле аэропорта Симферополя задумали установить «очередное убожество»
Аварийные работы на трассе Судак – Новый Свет продолжатся до конца сентября
«Маленькая и истощенная»: В Крыму спасли детеныша косули
Число умерших от коронавируса в Крыму на 6 июня 2020 года увеличилось до 14 человек
В Крыму выявили еще 11 больных коронавирусом, двое - приехали из Украины
В Керчи без вести пропала 45-летняя женщина
Салют в День города Симферополя 2020: когда начнется