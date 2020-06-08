Глава правительства РФ назвал дату открытия туристического сезона в Крыму

Туристический сезон-2020 в Крыму и по всей России начнется с 1 июля, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Курорты Крыма собирались запуститься уже с 15 июня. Санаторный сектор и комплексы с медицинской лицензией должны были получить одобрение Роспотребнадзора к запуску и ориентироваться на местных жителей. С 1 июля к ним должны были присоединиться остальные объекты размещения.

- За лето мы принимаем 3-4 миллиона человек, не считая крымчан, - рассказал КП-Крым председатель комитета Госсовета РК по туризму Алексей Черняк. - Поэтом для нас открытие межрегионального туристического сообщения экономически плюс. Надеемся, что все авиакомпании к 1 июля возобновят полеты, а ж/д перевозчики вернутся к планам по открытию новых маршрутов в Крым.

Желающих провести отпуск на Черноморских курортах полуострова не уменьшилось. Главная проблема в рекомендациях Роспотребнадзора по приему гостей, их расселению, обеспечению масками, перчатками, дезинфекции и санитарной дистанции даже на пляжах.

Есть сложности с приемом отдыхающих из-за рубежа, ведь в Крым каждый год на отдых приезжали жители Белоруссии и Украины, которые теперь должны провести две недели в обсерваторе.

- Ждем решения на федеральном уровне по организации отдыха для российских и зарубежных туристов. От требований и затрат на их выполнение зависит экономика и итоговая цена на отдых, - заключил Черняк.

Главная затратная составляющая - тестирование персонала на коронавирус и социальное дистанцирование, которое ограничивает количество проданных мест. Наценки на отдых при самых скромных подсчетах составят 30-35%, если Роспотребадзор не отменит свои рекомендации. По условиям возобновления работы отельного сектора, к 1 июля все объекты размещения должны пройти комиссионное подтверждение готовности к приему отдыхающих. Также к 1 июля необходимо получить все разрешения на работу пляжей.

Ранее власти Крыма высказывались за продление курортного сезона вплоть до ноября за счет организации дистанционного образования для школьников и студентов.

Из двухмиллионного населения полуострова доход и достаток около 800 тысяч человек напрямую связан с туристическим сезоном.

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