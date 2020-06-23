В Крыму зацвели цветы страсти: 14 самых красивых фото садовых лиан
Клематис – это лоза, если перевести с греческого языка.
Разные по форме, но одинаково эффектные. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Стебель садового растения, действительно, очень тонкий и гибкий. Его называют еще и цветком страсти, и королем лиан.
Произведение искусства, да и только. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Тонкие и нежные цветки, парящие в воздухе, мало кого оставляют равнодушными. На новичков, тех же, кто их видит впервые, они и вовсе производят неизгладимое впечатление.
Цветущая лиана - это прекрасный повод для селфи.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Насладиться удивительным творением природы и селекционеров во всем многообразии можно на Южном берегу Крыма: Никитский сад не перестает радовать и удивлять.
Изящество и красота. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
- Сегодня в нашем «Райском саду» растут около 70 сортов, видов и форм клематиса отечественной и зарубежной селекции, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
У каждой лианы есть свой «трон» - устойчивые декоративные опоры-трельяжи. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
У каждого из них – свой «трон» в виде витиеватых и устойчивых декоративных опор-трельяжей.
Всего в мире около 3000 сортов клематисов. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Роскошный и помпезный клематис - признанный лидер среди садовых лиан, а всего в мире свыше трех тысяч сортов этого удивительного растения.
Цветок сохраняет свой красоту до двух недель. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
В Крыму клематисы радуют своим цветением на протяжении четырех месяцев: с мая по сентябрь.
Многообразие форм удивляет и радует. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Мелкоцветковые сорта по-своему хороши. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Несмотря на видимую хрупкость и нежность, продолжительность жизни одного цветка доходит до двух недель. Но если начинает палить солнце, то лепестки вянут раньше отведенного времени.
На одном стебле может быть полтысячи раскрывшихся бутонов. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
На одном кусте нередко одновременно распускаются полтысячи и больше цветков. Длина лиан у некоторых сортов достигает десяти метров.
Цветок на вид очень нежный и воздушный. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Представляете, хрупкий на вид клематис может запросто окутать трехэтажный дом - от «пяток» до «макушки»!
У некоторых сортов очень крупные цветки. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
Никитский ботанический сад во время пандемии был закрыт для туристов. Недавно табу сняли, но все же часть территории по-прежнему под запретом для посещения туристами.
Величественный император лиан. Фото: Владимира Евдокимова и Николая Носкова
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