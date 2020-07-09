Брошенных родителями «мини-гепардов» спасают в Крыму козьим молоком

В Бахчисарайском парке миниатюр живет в счастье и любви супружеская чета сервалов (этих кошек еще называют мини-гепардами, Ред.) Сеня и Глаша.

Мини-гепарды Сеня и Глаша живут в крымском зоопарке уже два года.Сервалы обожают разные игры. Видео: Парк миниатюр Бахчисарай/VK

Недавно парочка в третий раз дала потомство, но если первых котят Сеня и Глаша холили и нежили, то в этот раз что-то пошло не так.

- Глава семейства почему-то невзлюбил двух малышей и даже пытался их загрызть, - сообщил КП-Крым руководитель зоопарка Виктор Жиленко.

Сеня и Глаша. Фото: Парк миниатюр | Бахчисарай/VK

Вот и пришлось пойти на крайние меры - лишить сервалов родительских прав.

Двух котят, которых забрали у нерадивой парочки, теперь выкармливают из бутылочки козьим молоком. Сотрудникам зоопарка приходится работать нянями даже ночью, потому что малышей нужно кормить каждые два-три часа

Козам, которые спасают от голодной смерти хвостатых сироток, уже пора ставить памятник. Например, коза по кличке Роза заменила маму косуленку Серебряное Копытце.

А вот бельчат, которые попали в зоопарк год тому назад, выкормила простая бездомная кошка.

Животные не перестают удивлять и радовать жителей и гостей Крыма. На полуострове живет белый ежонок, а в Черном море был замечен и дельфин-альбинос.

СПРАВКА «КП»

Сервал - кошка средних размеров. Длина его тела 90-135 см, высота в плечах до 40-65 см; весит сервал 8-18 кг, обладает самыми высокими лапами и большими ушами (относительно размеров тела) среди кошачьих.

По ряду особенностей сервал считается близким сородичем рысей и каракала, хотя окраской он больше всего напоминает гепарда - темные пятна и полосы на желтовато-сером фоне. А еще сервал - самая редкая порода домашних любимцев. Цена одной особи доходит до 500 тысяч рублей.

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