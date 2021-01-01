Крым неспроста считается местом чудес и волшебства. Красивые, порой фантастические пейзажи гармонично дополняют необычные животные.Летом у берегов Тарханкута ученым посчастливилось увидеть белого дельфина.- У дельфина-подростка, которому визуально года два-три, совершенно белая кожа. Когда он выныривал из воды, то сверкал на солнце, как бриллиант! - рассказала КП-Крым Наталья Макеева, сотрудница Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского. - Фантастическое зрелище!Лишь один факт омрачал встречу – у белоснежки на хвосте есть шрамы от попадания под винт судна. Дельфины обычно гибнут, попадая в такую переделку, но эта афалина осталась живой и выглядела здоровой и счастливой.Внимательным исследователям также удалось снять на видео брачные игры обитателей глубин Черного моря.Сотрудники центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали, что дельфины-самцы по очереди общаются с разными самками. «Кавалеры» вежливо ухаживают за дамой сердца. Но иногда опускаются и до угроз, подчинения и даже физической агрессии, чтобы дать не шанса соперникам.Влезть в личную жизнь дельфинов не всем дано – все-таки китообразные живут в море и не имеют особого желания общаться с человеком. Вот кошки – это другое дело. Этих симпатяги везде и повсюду, да и не против близкого контакта с человеком. Сами так и норовят под руку подлезть, чтобы погладили. Особенно славится мурлыками Южный берег Крыма. Крымчан кошачья краса уже не берет за душу. Привыкли! Но в любом правиле, как известно, есть исключения. Здесь был замечен необычный барсик с мистическим взглядом.- Увидел в Ялте на улице кота. Очень странного. Похож то ли на демона, то ли на представителя субкультуры, типа эмо или гот, - поделился своими впечатлениями очевидец.Но у котика нашлись и заступники, которые объяснили, что на фото рядовой кот с пигментацией кожи вокруг глаз. Такие очки передается по наследству у собак и кошек. Окрас же в зависимости от масштаба пигментации называется очковый или панда.- Чудесный кот обитает на Массандре возле общежития на Туристической. На вид сытый, ухоженный, да и взгляд добрый. Ни капельки ужаса, - сообщила подробности КП-Крым Кристина Логвина, которой удалось запечатлеть котика на камеру телефона.Но, помня неприязнь собак к кошкам, чтобы не подлить масла в огонь, необходимо упомянуть знаменитого и необыкновенного Мухтара. Поющий на набережной пес - это визитная карточка города Ялты.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он сверкал на солнце, как бриллиант!»: У берегов Крыма заметили уникального дельфинаУченые встретили израненную афалину-белоснежку в районе Тарханкута (подробнее)Появилось видео, как дельфины в Крыму ухаживают за «возлюбленной»Ученые изучают скрытую личную жизнь белобочек (подробнее)Ялту облюбовал «очковый» кот с необычным взглядомФотографии необычного животного появились в соцсети (подробнее)Поющий на набережной Ялты пес Мухтар отметил свой день рождения на берегу моряНовый хозяин «крымского Хатико» порадовал своего друга настоящим тортом (подробнее)