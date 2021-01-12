Водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища, призванный спасти крымскую столицу от засухи, уже разбирают. 800 километров стальных труб, по которым в сутки перекачивали около 20 тысяч кубометров воды, частично отсоединили.В редакцию КП-Крым обратились жители села Мазанка. Они сообщили, что питающий столицу водовод на сельской окраине просел и обвалился. Расстыкованные трубы могут стать легкой добычей для охотников за металлом.Действительно, в нескольких местах трубы отсоединены друг от друга. Вода по ним не идет давно, поскольку ее в Тайганском водохранилище осталось только для нужд Белогорского района, так как других питьевых источников в регионе нет. Чтобы оставшаяся в магистрали жидкость при замерзании не разорвала трубы, они расстыкованы.- Военные не работают с 15 декабря, - рассказал КП-Крым глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль. - Видимо они решили демонтировать водовод.Напомним, подразделения Минобороны РФ проложили временный водовод из Тайганского водохранилища в Симферопольское меньше, чем за месяц. Около 800 человек и более 250 единиц техники прокладывали 15 линий магистрали по 60 километров каждая. Монтаж шел по сложному рельефу с перепадом высот, и для перекачки воды военные использовали передвижные насосные станции.Торжественное открытие водовода Белогорск-Симферополь состоялось 10 августа под марш военного оркестра и с запуском воздушных шаров. Глава Крыма Сергей Аксенов благодарил заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, который лично приехал на запуск, и вручил военным сертификаты на покупку бытовой техники.Планировалось, что ежесуточно военные будут перебрасывать в Симферопольское водохранилище до 50 тысяч кубометров воды. Это стабилизирует ситуацию с водообеспечением столичного региона и не навредит населенным пунктам Белогорья. Более того, власти Крыма рассматривали возможность провести постоянный трубопровод из Тайганского водохранилища в Симферополь. Но уже к декабрю стало ясно, что воды в Тайганском водохранилище для переброски нет.С 24 августа Симферополь и пригород перешли на график подачи воды по часам. Вернуть круглосуточную подачу обещают к марту-апрелю, когда в сеть будут подключены новые скважины по добыче воды из-под земли и полностью закольцована система водоводов, питающих столицу Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз Тайганского в Симферопольское водохранилище перекачали 1,8 миллионов кубов водыЗа сутки в среднем перебрасывается по 20 тысяч кубов (подробнее)В Крыму думают построить постоянный водовод с Тайганского водохранилища в СимферопольВосточный Крым в скором времени будут снабжать водой из трех водозаборов (подробнее)«Симферополь будет с водой»: Военные решили главную проблему столицы КрымаНа полуострове запустили водовод от Тайганского до Симферопольского водохранилища (подробнее)