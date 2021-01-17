Минуло пять месяцев, как маленький Сережа покинул стены симферопольского дома ребенка «Елочка» и обрел семью. Малыш, как сообщает его приемная мама Ольга Крамная, развивается ускоренными темпами, наверстывает упущенное время и старается догнать своих сверстников.- С Сережей, я стала острее чувствовать и радоваться каждому, на первый взгляд, обычному явлению, теперь я острее ощущаю свободу. Вот она – свобода, когда еще в августе он лежал в кроватке дома ребенка, а сейчас стоит с братиками и сестричкой рядом с настоящим снеговиком! – такой пост приемная мама малыша разместила на своей странице Facebook, отметив, что Сережа гуляет не сидя в коляске или на руках, а ходит на своих ножках.Напоминаем, что история воспитанника симферопольского дома ребенка «Елочка», которая шокировала крымчан, привела к многочисленным проверкам и разбирательствам. Многодетная мама Ольга Крамная, которая в августе прошлого года усыновила Сережу, рассказала, что ребенок очень похож на узника концлагеря – в два года его рост составлял 74 сантиметра, а вес 6100 граммов. Не сидит, не ходит, не ест самостоятельно и не говорит!- Когда я раздела ребенка и увидела его дистрофичное состояние, то несколько дней не могла спать - меня душили слезы. После того, как я его подстригла, тоже была шокирована - череп деформирован, потому что его не переворачивали, - поделилась с КП-Крым приемная мать мальчика.К судьбе ребенка проявила интерес детский омбудсмен Российской Федерации Анна Кузнецова. Следком же не нашел причин для возбуждения уголовного дела по факту истощения ребенка в «Елочке»Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Находится на волоске между жизнью и смертью»: В Крыму забрали из детдома истощенного мальчикаРебенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно и не говорит (подробнее)Неуместно сравнение с концлагерем: Минздрав Крыма озвучил итоги проверки «Елочки», где усыновили истощенного ребенкаЧиновники проинспектировали все стороны работы детдома (подробнее)Прокуратура озвучила нарушения в «Елочке», откуда забрали истощенного ребенкаУ детского дома не было лицензии на оказание паллиативной медпомощи, как и специалиста по питанию детей (подробнее)Следком не нашел причин для возбуждения уголовного дела по факту истощения ребенка в «Елочке»Приемная мама Сережи рассказала о его состоянии детскому омбудсмену РФ (подробнее)