Продано за 4 минуты: Винзавод «Коктебель» перешел в руки частника

Самая большая мадерная площадка в Европе находится в Коктебеле. Фото: завод "Коктебель"/facebook

Имущественный комплекс винзавода «Коктебель» в одноименном поселке продан за 110 миллионов рублей. Аукцион длился всего 4 минуты, поскольку нынешний арендатор ООО «Завод марочных вин «Коктебель» предложил на 10 миллионов рублей больше начальной стоимости. В результате цена 110 миллионов рублей стала не подъемной для двух других участников - «НТЦ «Кристаллкор» и Андрея Шкловского. Результаты торгов опубликованы на портале torgi.gov.ru.

Комиссия по организации и проведению торгов составила протокол об их результате, что является основанием для заключение договора купли-продажи завода. У покупателя есть 5 дней на оформление сделки.

Напомним, ООО «Завод марочных вин «Коктебель» арендует имущество завода с 2014 года. Учредителем ООО выступает Гатчинский спиртовой завод из Санкт-Петербурга, который вложил почти 850 миллионов рублей в производственные мощности и линии розлива.

В украинский период совхоз-завод «Коктебель» раздробили на несколько отдельных предприятий - одно владело виноградниками, другое производило коньяк, третье владело торговой маркой. Последним хозяином коньячного производства было компания «Союз-Виктан», которая через банкротство преобразовалась в «Крымскую водочную компанию» и разливает на мощностях некогда «Союз-Виктана» в Симферополе некогда именитый коньяк «Коктебель».

Сам завод тоже попал под процедуру банкротства. Но на момент вхождения в состав РФ она не была завершена, и за имущественный комплекс предприятия стали бороться сразу несколько фирм - ООО «Страна Коктебель», которая претендовала на виноградники, и АО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», рассчитывавший в суде отбить здания и подвалы.

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