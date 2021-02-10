Динамика распространения коронавирусной инфекции в Крыму снижается. Поэтому многих людей уже начинает интересовать вопрос, когда отменят масочный режим в Крыму. К тому же в Удмуртии уже с 12 февраля ношение масок останется лишь рекомендацией. «Комсомолка» выяснила, планируют ли в ближайшее время отменять масочный режим в Крыму.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, масочный режим на полуострове отменять пока не собираются, но часть строгих ограничений планируют снять уже в марте.- Соблюдать масочный режим и проводить необходимые дезинфекционные мероприятия нужно будет еще как минимум до конца года, - отметил Аксенов.По его словам, если ситуация с ковидом и дальше будет улучшаться, то ограничения для многих коммерческих предприятий будут сняты. Так, с 1 марта в жизнь крымчан вновь вернутся банкеты, корпоративы и многолюдные свадьбы. Но социальную дистанцию никто не отменял, поэтому требования по расстановке столов в ресторанах все еще останутся в силе.Главный санврач Наталья Пеньковская также подчеркнула, что пока на полуострове ситуация по коронавирусу радует, и скоро Крым вновь вернется к обычной жизни.Заметим, для того, чтобы быстрее снять все антиковидные ограничения, необходимо провакцинировать не менее 40% населения. На сегодняшний день первую дозу «Спутника V» получили 18 тысяч 436 человек. В очередь на иммунизацию записались около 15 тысяч крымчан.Для того, чтобы как можно больше людей получили свой укол, на полуострове даже организовали выездные прививочные кампании. Масштабная иммунизация проходит на предприятиях «Вода Крыма», «Крымский Титан», «Джанкойский молокозавод», аэропорт «Симферополь» и в психоневрологических интернатах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМасочный режим в Крыму останется минимум до конца года, - АксеновВ последние недели в регионе фиксируют снижение количества заболевших ковидом, но коллективного иммунитета еще нет (подробнее)Корпоративы, свадьбы и банкеты: Какие ограничения будут сняты в Крыму с 1 мартаМасочный режим и дезинфекцию общественных мест отменять не будут (подробнее)