«Сереженьку теперь не узнать»: Истощенному мальчику из крымского детдома «Елочка» сделали операцию

Анна Кузнецова и Ольга Крамная встретились в Москве. Фото: Анна Кузнецова/ Facebook

История истощенного Сережи - воспитанника дома ребенка «Елочка» в Симферополе взволновала не только рядовых крымчан, но и заинтересовала соответствующие структуры.

Сережа был очень худеньким и слабеньким. Фото: КРБОО «Наша надежда»/Facebook

Шокирующий рассказ об усыновленном детдомовце дошел и до уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Детский омбудсмен России уже второй раз лично встретилась с приемной мамой ребенка Ольгой Крамной.

- Сереженьку теперь не узнать, - сообщила Анна Кузнецова на своей странице в Facebook, объяснив, что увиделась с Ольгой Крамной и ее приемным сыном, перед их возращением домой – в Москве малышу успешно провели необходимую операцию.

- Сережа набрал вес, заметно подрос, уже шустро ходит с поддержкой, берет игрушки, наблюдает за реакцией окружающих, просится на ручки. И это здорово, то ли еще будет, - отметила детский омбудсмен. - Впереди еще долгий путь лечения и реабилитации, но самое главное – с ним рядом любящее сердце мамы, а значит, все будет хорошо!

Приемная мама тоже высказала свое мнение в соцсети, подчеркнув, что благодаря личной встрече уполномоченный по правам ребенка РФ воочию убедилась, что у ребенка был потенциал для развития.

- В августе это был лежачий малыш, лишь хаотично дергавший ручками и ножками, как ребенок до года, не имевший мышц, рахитичный, не знавший своего имени. Одним словом, космическое отставание в развитии, - напомнила недавнее прошлое приемного сына Ольга Крамная, подчеркнув, что Дом ребенка обязан «отстаивать интересы своих воспитанников - способствовать их физическому, интеллектуальному, психоэмоциональному развитию, обеспечивать современным лечением, а не прикрываться рекомендациями в духе позапрошлых эпох и, как они любят, диагнозами и алкогольными синдромами».

Напоминаем, что в августе 2020 года, когда 2-летнего Сережу забрали из дома ребенка «Елочка» города Симферополя, его рост был 74 сантиметров, вес 6100 граммов.

У малыша от того, что его не переворачивали, деформирован череп. Крестцово-копчиковый свищ, критичная для жизни степень истощения, обезвоживание и рахит. Ребенок не мог сидеть, ходить, говорить и есть самостоятельно.

В «Елочке» же прошли многочисленные проверки, которые не выявили особо грубых нарушений.

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