В Азовском море начали бурить скважины для добычи пресной воды

Изучается потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря Фото: Архив "КП"

В Азовском море началось бурение скважин, через которые специалисты смогут получить данные о запасах пресной воды.

- На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины, - сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

По его словам, наличие пресной воды уже подтверждено, а к 1 июля будут получены предварительные результаты ее качества.

Власти Крыма уже заявляли, что изучают потенциал водоносных слоев под дном Азовского моря. Они помогут восполнить дефицит воды на полуострове. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что бурение скважин на дне Азовского моря должно начаться в июле. Тогда глава РК Сергей Аксенов сообщил, что под морем есть палеорусла реки Дон. Однако никто не знает, какого качества вода, и какой дебет там возможно добывать.

Напомним, что сложная ситуация с водоснабжением в Крыму сложилась после 2014 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Критическое обмеление водохранилищ было зафиксировано осенью 2020 года. Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа из-за критического обмеления крымских водохранилищ. Сразу после крымской столицы на почасовую подачу перешли Бахчисарайский район, Ялта и Алушта, а в ноябре воду ограничил и в Евпатории.

На решение проблем с водоснабжением в Крым в 2020 году направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

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