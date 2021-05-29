В Крыму проведут экологическую экспертизу после украинской блокады

Власти Крыма уже сообщали об исках по пяти блокадам - энергетической, водной, транспортной, банковской и продовольственной Фото: Архив "КП"

Для того, чтобы подтвердить размеры ущерба от действий украинских властей во время блокады Крыма, на полуострове проведут комплексную экологическую экспертизу. Как сообщили в Госсовете, решение о проведении экспертизы примут в Следкоме России.

Сейчас принимается решение о том, чтобы назначить комплексную экологическую экспертизу относительно ущерба экологии Крыма. Такое решение будет принято во время доследственной проверки или в рамках уголовного дела.

По данным Госсовета, все материалы, на основании которых к ответственности будут привлекаться конкретные люди, причастные к организации блокад в Крыму, будут направлены в ФСБ России и СК. В этот список попало уже 12 человек, среди которых два экс-президенты Украины.

Напомним, власти Крыма уже сообщали об исках по пяти блокадам - энергетической, водной, транспортной, банковской и продовольственной. Сумму ущерба из-за перекрытия Северо-Крымского канала они оценили в 1,5 триллиона рублей. Работа по подсчетам ущербов на полуострове еще продолжается.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в мае 2014 года. Тогда полуостров оказался лишен доступа к основному источнику водных ресурсов. Продовольственная блокада началась 20 сентября 2015 года, когда активисты запрещенного в РФ судом меджлиса перестали пропускать грузовики с продовольствием из Украины на полуостров.

Позже представители запрещенного меджлиса и запрещенного «Правого сектора» взорвали опоры линий электропередач на границе с Крымом. В результате Крым лишился основного источника электроснабжения.

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