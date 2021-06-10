Хэппи-энд: Пес с перерезанным горлом переезжает в Ялту после выписки из клиники

Везунчик будет жить в своем доме в Ялте Фото: Архив "КП"

Лечение и реабилитация пса, найденного вначале марта с перерезанным горлом на одной их АЗС Симферополя, подходят к концу. Везунчик, он же Рыжий, он же Печенька, перенес в общей сложности 16 операций, из которых 3 по пересадке участков кожи. В воскресенье этот необычный пациент готовится к выписке.

- Мы хотим в воскресенье забирать. Сегодня постараемся всех организовать, чтобы было торжественно. Еще ищем фотографа, - рассказала КП-Крым зооволонтер Алена Толкачева. - Рекомендации врачей - следить за швами и обрабатывать складку на шее (у него там теперь эффект шарпея), следить, чтобы не было опрелостей, раз в месяц привозить на осмотр, сдавать анализы, хорошо и правильно кормить. И все. Он уже в отличном состоянии, мы на прогулках не ходим, а бегаем, хоть и хромая.

Аммулет на удачу - шерсть из хвоста Везунчика. Продается для покрытия долга в клинике. Фото: Дмитрий Фролов/facebook

После выписки Везунчик переедет в Ялту, в частный дом. Его хозяева с первого дня следят за судьбой пса, помогали средствами на лечение, уже приезжали знакомиться с питомцем.

- У них очень интересно получилось. Они с дочерью, независимо друг от друга, увидели первые посты по Везунчику и практически одновременно написали друг другу: «давай возьмем». Так что получилось такое коллективное решение, - уточнила Толкачева. - У них частный дом, и у Везунчика сразу появится новый друг - спаниель Сема.

Фото на память со спасителем. Фото: Андрей Елисеев/facebook

На днях пса в клинике проведал его спаситель Андрей Елисеев, который привез окровавленное животное с АЗС в клинику. Пока еще можно сделать фото на память с четырехлапым «фениксом», которого буквально собирали по кусочкам.

- Он однозначно герой, не выл и почти не скулил, - считает Елисеев. - К лечению пса было приковано беспрецедентное людское внимание, оказана финансовая и ресурсная поддержка, только благодаря которой, «дартаньгав» и выкарабкался, и еще даже не совсем плохо выглядит. Соски на ляжках после пересадки кожи не в счет.

На данный момент долг в клинике составляет 88 тысяч 638 рублей. Как и прежде, средства на лечение пса можно перечислить на:

Карта Рнкб 2200 0202 2846 2729

Яндекс 410016367487382

Qiwi +7978 094- 98-07

Биткоин кошелёк 1ADhrzktKMVoGFZvLiK88zk6nHsEgyiyo2

Или напрямую в клинику АВВА (г. Симферополь, Ялтинское шоссе, 187).

Собака - Везунчик, куратор - Фролов Дмитрий.

За шрамом еще долго придется ухаживать. Фото: Андрей Елисеев/facebook

Напомним, истекающего кровью пса с перерезанным горлом нашли вначале марта на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны. Животное перенесло несколько операций - хирургам удалось собрать пса буквально по кусочкам. Вначале ему зашили располосованное горло, но ткани прижились не все, начался некроз. Отмирающие участки кожи пришлось удалять и пересаживать на их место новые. Из-за практически круговой раны операцию разделили на этапы: в начале одна половина шеи, затем другая, затем разорванная от укусов лапа и заживление мест-доноров на брюшке.

Волонтеры узнали историю происхождения пса. Его вместе с двумя щенками выбросили в лес, где их нашла живущая в многоэтажке по ул. 60 лет Октября пожилая женщина. Она выходила щенят, двоих пристроила, а третий, по кличке Рыжий, остался жить возле дома. Но из-за агрессивных соседей собаку пришлось переместить в соседний двор, где уже жил пес Беляш. Против нового жильца в своей будке он возражать не стал, и Рыжий получил новое прозвище Печенька. После своего чудесного спасения и борьбы за жизнь пса нарекли Везунчиком.

Параллельно полиция вела проверку по факту изувеченного пса, но состава преступления в этом не нашла. В возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными» отказано в связи с отсутствием события преступления - установить, что псу именно перерезали горло, а это произошло не по случайности, сотрудники полиции не смогли.

Наличие пули между лопаток полицейские обошли вниманием, как и характер пореза - от уха до уха. На этом основании направлено обращение к прокурору Крыма с просьбой отменить отказ в возбуждении уголовного дела и провести проверку по факту.

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