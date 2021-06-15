Пса с перерезанным горлом пытались выкрасть из передержки в Симферополе

Везунчика в воскресенье выписали из клиники и сегодня должны были забрать в новый дом. Фото: Дмитрий Фролов/facebook

Пса, найденного вначале марта с перерезанным горлом на одной их АЗС Симферополя, пытались выкрасть из передержки. Везунчик ждал переезда в Ялту после выписки из ветеринарной лечебницы.

- Около 7.00 в понедельник неизвестный мужчина перелез через забор и открыл вольер, где был Везунчик, - рассказал КП-Крым владелец приюта, куратор пса в ветклинике Дмитрий Фролов. - Я вышел из дома в тот момент, когда вор пытался перетащить пса через забор, но тот его укусил и сбежал.

Информация об исчезновении пса, которого спасали после ножевого ранения всем миром, разлетелась по социальным сетям. Везунчика видели в разных частях города, и, судя по всему, он держит путь к дому по улице 60 лет октября, где жил до злополучного момента.

- Он в той же шлейке, как был в клинике. Просьба, если увидите Везунчика, просто сфотографируйте на телефон и отправьте в соцсети, где видели пса и в какое время, - обратился к читателям КП Фролов.

На лечение и реабилитацию пса средства собирали всем миром. Фото: Дмитрий Фролов/facebook

С какой целью пытались выкрасть Везунчика не ясно. Между зооволонтерами есть конкуренция за престиж и чистоту репутации, поскольку доверие становится залогом добровольных пожертвований и помощи. Видимо кому-то уникальная история спасения пса показалась недостойной ее фигурантов, поскольку принесла им известность. Распродажа личных вещей для лечения животного, поиски ресурсов и информационное сопровождение не в счет.

Напомним, пса выписали в воскресенье 13 июня. В общей сложности он перенес 16 операций, из которых 3 по пересадке участков кожи. После выписки Везунчик должен был переехать в Ялту, в частный дом.

Истекающего кровью пса с перерезанным горлом нашли вначале марта на АЗС при въезде в микрорайон Фонтаны Симферополя. Животное перенесло несколько операций - хирургам удалось собрать пса буквально по кусочкам.

Параллельно полиция вела проверку по факту изувеченного пса, но состава преступления в этом не нашла. В возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными» отказано в связи с отсутствием события преступления — установить, что псу именно перерезали горло, а это произошло не по случайности, сотрудники полиции не смогли.

Наличие пули между лопаток полицейские обошли вниманием, как и характер пореза — от уха до уха. На этом основании направлено обращение к прокурору Крыма с просьбой отменить отказ в возбуждении уголовного дела и провести проверку по факту.

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