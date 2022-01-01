Где провести отпуск в Крыму 2022: Археологи приглашают на раскопки входа в Царство Аида

Глубина колодца 14-16 метров. Фото: Oleg Markov/FB

Первый день нового года – самое время строить планы на будущее. Например, можно подумать, где лучше всего отдохнуть. Эксклюзивный вариант отпуска предлагают археологи.

Летом будет продолжено изучение уникального объекта. Фото: Oleg Markov/FB

- Приглашаю в команду на уникальные археологические раскопки. Исследование каменного античного колодца. Вход в царство Аида, - такой пост разместил в соцсети Олег Марков, директор по развитию компании «Фонд Археология».

Объект исследования находится в древней крепости Артезиан. Геолокация - поселок Чистополье Ленинского района, Керченский полуостров.

Волонтерам вместе с учеными предстоит за 7-10 дней очистить античный колодец, который со всех сторон обложен квадратами из камня.

- Глубина колодца 14-16 метров. Это примерно пятиэтажный дом, - отмечает ученый.

Масштабное сооружение изучают в несколько этапов.

В колодце нашли огромное количество черепов отрезанных собачьих голов. Фото: Oleg Markov/FB

- Из этого колодца мною было вынуто огромное количество черепов отрезанных собачьих голов, лежащих по углам колодца. Ученым, занимающимся исследованиями греческой культуры того времени, известно, что собака являлась у местных жителей одним из проводников в Царство Аида - Царство мертвых, - объясняет Олег Марков, отмечая, что «можно предположить, что засыпка этого резервуара была не спонтанной, а в ходе какого-то сакрального обряда.

Попасть в команду может любой желающий:

- По плану нужно 12 человек. Работать будем посменно. Так получится быстро и не утомительно. В задачи будет входить выемка грунта, его подъем и организация опалубки, через каждый метр проходки.

Полевой лагерь Артезианской археологической экспедиция находится в 6 километрах от Казантипского залива. Здесь все, как в походе, но с туалетами, газом, электричеством, столовой и интернетом.

Ученый четко обозначил и финансовую сторону вопроса:

- Участники проекта должны будут скинуться по 10 000 рублей на приобретение всего необходимого для работы. Также нужно иметь бюджет и на питание.

Волонтерам предлагают начать работу с 20 июня 2022 года.

- Может быть нас ждет сенсация! Главное, нужно понимать, что вы приехали не на отдых, а решить конкретно поставленную задачу - помочь исследовать колодец, - подчеркивает Олег Марков.

КСТАТИ

Получается, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая сидит в СИЗО за взятку, была в чем-то права, заявив, что в Керчи есть ворота в ад.

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