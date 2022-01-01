Где провести отпуск в Крыму 2022: Археологи приглашают на раскопки входа в Царство Аида

Глубина колодца 14-16 метров. Фото: Oleg Markov/FB
Первый день нового года – самое время строить планы на будущее. Например, можно подумать, где лучше всего отдохнуть. Эксклюзивный вариант отпуска предлагают археологи.
Летом будет продолжено изучение уникального объекта. Фото: Oleg Markov/FB
- Приглашаю в команду на уникальные археологические раскопки. Исследование каменного античного колодца. Вход в царство Аида, - такой пост разместил в соцсети Олег Марков, директор по развитию компании «Фонд Археология».
Объект исследования находится в древней крепости Артезиан. Геолокация - поселок Чистополье Ленинского района, Керченский полуостров.
Волонтерам вместе с учеными предстоит за 7-10 дней очистить античный колодец, который со всех сторон обложен квадратами из камня.
- Глубина колодца 14-16 метров. Это примерно пятиэтажный дом, - отмечает ученый.
Масштабное сооружение изучают в несколько этапов.
В колодце нашли огромное количество черепов отрезанных собачьих голов. Фото: Oleg Markov/FB
- Из этого колодца мною было вынуто огромное количество черепов отрезанных собачьих голов, лежащих по углам колодца. Ученым, занимающимся исследованиями греческой культуры того времени, известно, что собака являлась у местных жителей одним из проводников в Царство Аида - Царство мертвых, - объясняет Олег Марков, отмечая, что «можно предположить, что засыпка этого резервуара была не спонтанной, а в ходе какого-то сакрального обряда.
Попасть в команду может любой желающий:
- По плану нужно 12 человек. Работать будем посменно. Так получится быстро и не утомительно. В задачи будет входить выемка грунта, его подъем и организация опалубки, через каждый метр проходки.
Полевой лагерь Артезианской археологической экспедиция находится в 6 километрах от Казантипского залива. Здесь все, как в походе, но с туалетами, газом, электричеством, столовой и интернетом.
Ученый четко обозначил и финансовую сторону вопроса:
- Участники проекта должны будут скинуться по 10 000 рублей на приобретение всего необходимого для работы. Также нужно иметь бюджет и на питание.
Волонтерам предлагают начать работу с 20 июня 2022 года.
- Может быть нас ждет сенсация! Главное, нужно понимать, что вы приехали не на отдых, а решить конкретно поставленную задачу - помочь исследовать колодец, - подчеркивает Олег Марков.
КСТАТИ
Получается, что экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая сидит в СИЗО за взятку, была в чем-то права, заявив, что в Керчи есть ворота в ад.
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