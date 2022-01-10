Морской пейзаж без запаха: В Феодосии модернизируют очистные сооружения

Строительство КОС начнется в этом году. Фото: пресс-служба Совмин РК

В мае этого года после капитального ремонта откроется Феодосийская картинная галерея Айвазовского. Одной из важных задач была гидроизоляция здания, которую выполняют по аналогу защиты конструкций от влаги в санкт-петербургском «Эрмитаже». От сырости и плесени, угрожающих сохранности картин, скоро не останется и следа, как и от неприятного запаха рядом проходящей ливневой канализации. В обозримом будущем в Феодосии проведут полную реконструкцию очистных сооружений.

Ремонт городской канализации начали гораздо раньше с прокладки коллектора и запуска локальных очистных на ливневой канализации. Ежегодно в Феодосии выявляют десятки несанкционированных врезок в ливневку, через которые нечистоты из частных домовладений сливаются в Черное море. Глубоководный выпуск в акваторию подлежит полной реконструкции с заменой трубы и оголовка рассеивателя, очисткой дна от посторонних предметов. Контракт на эти работы стоимостью в 124 миллиона рублей ГУП «Вода Крыма» выставило на торги в середине 2019 года, и готовность нового выпуска должна совпасть с вводом в строй новых очистных на мысе Ильи в 2024 году.

Изначально канализационно-очистные сооружения на мысе Ильи планировались с производительностью в 50 тысяч кубометров в сутки с учетом развития городской застройки и подключением новых абонентов. По действующему контракту от июня 2021 года на комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ предусмотрено 4,3 миллиарда рублей, из них на проект около 63 миллионов. К сентябрю проектное решение должно получить одобрение экспертизы, чтобы в октябре подрядчик мог приступить к строительству. Но, скорее всего, рабочие выйдут на строительную площадку раньше осени.

- Подрядной организацией выступает ООО «РСК-Юг», - рассказал КП-Крым начальник управления контроля Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Антон Давыденко. - По свежим протоколам, подписанным главой Республики Крым, принято решение принять производительность 26 тысяч кубометров в сутки и предусмотреть на площадке место для строительства второй очереди для увеличения производительности на 13 тысяч кубометров.

Также пересмотрен проект строительства канализационно-очистных сооружений в пгт Приморский под Феодосией. Вместо 10 тысяч кубометров в сутки их мощность составит 6 тысяч. Причем в начале будет выстроена линия на 3 тысячи кубометров и предусмотрено место под строительство второй очереди для увеличения производительности еще на 3 тысячи.

- Цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей, - уточнил Давыденко. - Подрядной организацией выступает ООО «Региональная строительная компания - Юг».

Как и на мысе Ильи, в Приморском полностью заменят глубоководный выпуск стоков в морскую акваторию. Причем делать это придется в условиях действующих КОСов: провести обследование дна, вырыть траншею, смонтировать и уложить трубопровод, и, после испытаний, подключить его к уже модернизированным очистным. Замена глубоководного выпуска обойдется в 170 миллионов рублей.

Одновременно в поселке идет строительство сливной станции для приема жидких коммунальных отходов. Этот объект, стоимостью в 172 миллиона рублей, должен быть построен к концу 2023 года. В итоге к пляжному сезону 2024 года морская вода на Феодосийском побережье будет соответствовать санитарным нормам и не вызывать нареканий отдыхающих.

Напомним, «РСК-Юг» определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Коктебель, Приморский и на мысе Ильи в Феодосийском округе, поселках Форос, Кацивели, Отрадное, Симеиз, Гурзуф и Партенит на Южном берегу Крыма, городских очистных Алушты.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коктебеле нагоняют график строительства очистных сооружений

К лету морской бриз должен избавиться от запаха канализации (подробнее)

Чистые помыслы: В Коктебеле строят канализационные сети, которых ждали больше 30 лет

Через два года гости и жители курорта услышат ароматы морского бриза без примесей (подробнее)