В Коктебеле нагоняют график строительства очистных сооружений

К лету новые очистные запустят в тестовом режиме Фото: Анна КИРИЕНКО

Строительство канализационно-очистных сооружений в поселке Коктебель, которое приостанавливали на период курортного сезона, перешло в активную фазу. Подрядчик - ООО «Региональная строительная компания-Юг» - нагоняет график, чтобы уже к лету запустить центральную канализацию в тестовом режиме. Как только закончится прокладка сетей, можно приступать к реконструкции набережной Коктебеля и вернуть поселку облик «культурной мекки».

- В настоящее время ведется сборных коллекторов по территории поселка Коктебель и устройство фундамента здания комплекса очистных сооружений, - рассказал КП-Крым начальник управления контроля Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Антон Давыденко. - Производство работ приостанавливалось по договоренности со всеми заинтересованными участниками. Однако в предусмотренные сроки контрактом подрядчик должен выполнить свои обязательства, поэтому на встречу идем в тех случаях, где возможна частичная приостановка работ и накопленное отставание, которое подлежит наверстыванию уже в рамках производства работ вплоть до конечного срока.

На приостановке прокладки канализации настаивали жители Коктебеля. В период курортного сезона они опасались отказов туристов от забронированного жилья, поскольку им бы пришлось отдыхать в условиях строительных работ. Однако среди коктебельцев не мало готовых потерпеть неудобства, поскольку отдыху туристов не столько досаждает строительная техника, сколько канализационные стоки, стекающие прямо в море.

- Мы живем в Коктебеле уже 36 лет, и центральной канализации никогда не было, - поделилась с КП-Крым организатор anti-age туров, тренер Елена Рош. - Разговоров было много, но до реальных действий дошло впервые. И, если честно,мы так устали от этих выгребных ям, потому что надо по несколько машин в день вывозить. А одна стоит 2 тысячи рублей. Но это ничто в сравнении со сливом канализационных стоков в море, которые заявляют о себе ротавирусами и соответствующим «ароматом» на летней набережной.

Центральную канализацию с системой насосных станций и сборных коллекторов Коктебель должен получить к маю 2023 года. Для подключения домовладений рабочие тянут 25 км сетей и устанавливают 649 железобетонных колодцев. Чтобы не вскрывать дорожное покрытие при каждом подключении, точки присоединения к сетям запланированы с обеих сторон улиц. Всего под канализирование попали 42 улицы Коктебеля, или чуть больше половины поселка. Перспективы строительства дополнительных сетей рассматривают на уровне республики, тогда как КОС Коктебель финансируется из ФЦП развития Крыма. Стоимость объекта составляет 1,4 миллиарда рублей.

Мощность очистных рассчитана на 5 тысяч кубометров в сутки. После механической и биологической очистки с обеззараживанием ультрафиолетом стоки будут попадать в накопительный пруд в Армутлукской долине. В дальнейшем воду можно использовать для технических нужд.

Напомним, «РСК-Юг» определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Коктебель, Приморский и на мысе Ильи в Феодосийском округе, поселках Форос, Кацивели, Отрадное, Симеиз, Гурзуф и Партенит на Южном берегу Крыма, городских очистных Алушты.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море.

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