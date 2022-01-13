В Керчи ФСБ задержала девятиклассника, угрожавшего напасть на школу

Парень не стал отрицать вину, когда общался с правоохранителями. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по РФ и городу Севастополю

Керченского школьника задержали за ложное сообщение о якобы готовящемся вооруженном нападении на учебное заведение. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю, информацию об этом подросток разослал в мессенджере.

- Пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего жителя Керчи, осуществившего заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в учебном заведении Керчи Республики Крым, - говорится в сообщении.

Осмотрев само здание школы, а также прилегающие территории, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов не нашли. Подросток, который сейчас учится в девятом классе, позже рассказал силовикам, что пошел на такой поступок из-за неприязни к учителям и другим школьникам. Свою вину парень отрицать не стал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК России). По ней школьнику может грозить штраф или даже лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в начале ноября прошлого года в Керчи задержали двух подростков, которые готовили теракты в местной школе и колледже. Их приговорили в общей сложности к одиннадцати годам лишения свободы. Парни были сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, из-за которого погибло 20 человек в Керченском политехническом колледже. Трагедия произошла в октябре 2018 года, тогда студент политеха взорвал бомбу и стрелял в преподавателей и студентов.

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