Двух подростков, готовивших теракт в Керчи, приговорили к 11 годам колонии

Подростки планировали устроить взрывы в учебных заведениях. Скриншот видео

Двух подростков, которые готовили теракты в керченской школе и колледже, приговорили к одиннадцати годам лишения свободы. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Напомним, что двух подростков - 16-летнего Даниила А. и 18-летнего Артема Ш. - задержали в феврале 2020 года.

По данным ФСБ, подростки были сторонниками экстремистской идеологии и последователями Владислава Рослякова, из-за которого погибло 20 человек в Керченском политехническом колледже. Трагедия произошла в октябре 2018 года, тогда студент политеха взорвал бомбу и стрелял в преподавателей и студентов.

Задержанные подростки разработали план вооруженных нападений. Правоохранители нашли у них интернет-инструкции по изготовлению бомб, а также схемы зданий. Помимо этого, Даниил и Артем администрировали так называемые группы «смерти» в социальных сетях и мессенджерах, там они склоняли подписчиков к совершению аналогичных преступлений.

В домах, где жили задержанные, были проведены обыски. Там нашли самодельные бомбы с поражающими элементами. Подростки купили компоненты для изготовления взрывчатых веществ в интернете, а испытывали «пробники» на домашних животных.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 205 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт). Дело расследовалось Управлением по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю. Подростки семь лет будут отбывать наказание в воспитательной колонии и 4 года проведут в колонии общего режима.

Ранее КП-Крым общалась с соседями и родственниками подростков, которые готовили теракт. Заметим, что соседи характеризовали парней как скрытных и не отзывчивых. Крестный папа Артема, например, признался, что разорвал отношения с их семьей. Более того, по словам соседей, родители второго задержанного Даниила не брезгуют водить домой пьяные компании и сами не прочь приложиться к бутылке. Родители подростков не знали, что те хотели устроить взрывы и готовились к этому.

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