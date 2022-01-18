Из симферопольского рынка в Германию: как дворняжка нашла свое счастье благодаря посту в соцсетях

Элис скоро уедет за границу. Фото: Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

Строительство приюта для бездомных животных в Крыму затянулось, и пока что судьбой хвостатых занимаются волонтеры. Зоозащитники работают с душой, поэтому иногда у них получаются удивительные вещи. Например, благодаря жительнице Симферополя Ольге Ауловой уже пять бродячих собак из Крыма переехали в Германию.

Сейчас готовится к смене «гражданства» шестая подопечная крымского волонтера.

Щенок очень послушный и умный. Фото: Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

- Элис – одна из четырех щенков, которую перед Новым годом бездушные люди выбросили возле одного из рынков Симферополя, - рассказала Ольга Аулова.

Родные Элис еще не нашли себе новый дом. Они до сих пор живут на улице. Фото: Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/VK

Рыженькой симпатяге повезло больше, чем остальным щенкам – ее анкета в соцсети попалась на глаза иностранцам, и жители Германии решили забрать симпатичную мордашку к себе в домой.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: где Крым, а где Германия? Но неравнодушным людям с горячими сердцами все по плечу!

- Элис поедет сначала в Москву, где нужно будет доделать документы, поставить чип, сдать всевозможные анализы, - сообщила волонтер.

Выезд с перевозчиком до белокаменной запланирован на 21 января. Цена поездки - 3 500 рублей, но пока в наличии только 500 рублей. Поэтому волонтеры просят поддержки:

- Помогите, пожалуйста, оплатить дорогу! Давайте сделаем счастливым еще одного бездомного щенка!

Везунчикам, которые попали за границу, и правда живется там неплохо.

У Джулии в Германии очень заботливая хозяйка. Фото: Ольга Аулова/''Хвостики ищут дом'' Крым, Симферополь/FB

Бывшие бродяги шлют на полуостров видео-приветы из-за рубежа.

Джулия, например, обрела новый дом за две с половиной тысячи километров от Симферополя, в немецком Дюссельдорфе. Ее хозяйка, которая родом из Крыма, души в ней не чает и нередко балует ее вкусняшками.

Джулия, она же Жулька, ни от чего не отказывается, ест даже клубнику!

Покидают Крым не только бездомные собаки, но и коты. Мурлыки, правда, выбирают города поближе к полуострову. Например, Москву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бродячая дворняжка Жулька из Симферополя поменяла крымский двор на квартиру в Германии

Собачка счастливо зажила в Дюссельдорфе (подробнее)

У кота жизнь проста: Как бездомный усатый из Ялты стал «владельцем» трешки в Москве

Рыжего предали люди, сбила машина, а он выжил и обрел новую семью (подробнее)

«Чтобы не погас наш очаг»: приют для животных в Евпатории нуждается в дровах

Зоозащитники готовят обеды для бездомных собак и кошек на печке (подробнее)

В Симферополе третий год ждут открытие приюта для бездомных животных

В этот раз объект пообещали сдать к сентябрю (подробнее)