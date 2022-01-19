Дочь крымского бизнесмена, на которого покушались из-за наследства, рассказала об отце

Фото: Соцсети героев публикации

Дочь 49-летнего крымского бизнесмена Виктора, на которого готовилось покушение, рассказала КП-Крым об отношениях в семье.

Напомним, на днях в Крыму силовики предотвратили заказное убийство. Нападение готовилось на бизнесмена из Алушты по имени Виктор. Больше двух лет назад у предпринимателя погиб родной брат, который оставил щедрое имущество, но Виктор был не единственным наследником.

По одной из версий, Виктора «заказала» его родственница. Однако, по информации СК, организатор покушения - мужчина, который и нашел киллеров. За выполненное «дело» он предложил целый миллион рублей.

Но убийство было пресечено сотрудниками ФСБ и полиции. Организаторов преступления задержали.

После этого Виктор перестал выходить на связь. Никто из близких с начала недели его не видел. Как рассказала КП-Крым дочь бизнесмена Вероника, второй день она не может дозвониться до отца.

Несколько лет назад Виктория* уехала из родного города Алушты в Ростов поступать в вуз. Из-за этого стала редко выходить на связь, а после развода родителей и вовсе перестала общаться с папой. Когда весь интернет облетела шокирующая новость о попытке заказного убийства бизнесмена, девушка даже не знала о судьбе своего отца.

- К сожалению, в последнее время мы мало общались, и я ничего про эту ситуацию не слышала, - отметила Виктория. - Но я не единственный ребенок в семье. Есть еще брат, который после развода родителей остался жить с мамой. Но с папой он не общался уже больше десяти лет. Очень уж натянутые отношения.

По ее словам, отец всегда имел сложный характер, из-за которого часто конфликтовал в жизни и на работе.

- Вполне возможно, что какая-то ссора произошла и с семьей дяди, то есть брата папы. Но больше мне ничего неизвестно, - говорит девушка.

* - Имена героев изменены.

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