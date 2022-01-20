Появилось видео задержания организаторов заказного убийства бизнесмена из Крыма: силовики открыли огонь

Задержанные заключены на время расследования под стражу/скриншот из видео

Следком России опубликовал видео задержания организаторов заказного убийства предпринимателя из Алушты. На кадрах оперативной съемки видно, что сотрудникам ФСБ пришлось открыть предупредительный огонь во время погони за одним из подозреваемых.

При задержании у одного из предполагаемых организаторов заказного убийства обнаружили пачку пятитысячных купюр. Как рассказали в СК, сейчас обоих задержанных заключили под стражу на время расследования.

- Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение членам преступной группы в организации и пособничестве приготовлению к убийству предпринимателя, - рассказали в СК.

Напомним, на днях силовики предотвратили заказное убийство 49-летнего бизнесмена из Алушты по имени Виктор. Около года назад мужчине досталось солидное наследство после смерти брата. По одной из версий, устранить Виктора решила его родственница, которая не смогла мирным путем поделить наследство. Правда, согласно официальной версии, Организатором покушения выступил другой человек по имени Юрий. Для покушения он нашел киллера. Оба имели боевой опыт и участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе. За выполненное «дело» им предложили миллион рублей.

В ходе нескольких встреч преступники обговорили все детали преступления - его способ, механизм совершения, а также сокрытие следов. В качестве аванса киллеры получили 400 тысяч рублей. Но воплотить коварный план в жизнь преступникам не удалось - убийство вовремя было пресечено сотрудниками ФСБ и полиции.

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