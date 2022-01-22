Недвижимость у моря: топ-6 самых дорогих квартир в аренду в Крыму

Аренда самой дорогой квартиры в Крыму в сутки доходит до 350 тысяч рублей. Фото: Авито

У моря мечтают жить многие, поэтому в Крым едут со всех уголков России, а потом остаются навсегда. Здесь для всех найдутся разные варианты - от самых бюджетных до самых дорогих.

По данным руководителя направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артема Кромочкина, в 2021 году городом с самой высокой стоимостью недвижимости оказалась Ялта.

Цены на рынке посуточной аренды Крыма варьируются в зависимости от того, как близко жилье расположено от моря.

- Например, курортные города и поселки на южном берегу Крыма такие, как Ялта, Гурзуф, Алупка и другие, считаются наиболее престижными среди курортных районов полуострова. Высокие цены на аренду здесь обусловлены не только сравнительно лучшей экологической обстановкой и доступностью моря, но и наличием множества культурных и природных достопримечательностей, - отмечает эксперт.

Квартира с панорамным видом на Ялту

Фото: Авито

Пятикомнатная квартира в сердце Ялты с сауной, бассейном и панорамным видом на море, Набережную, горы и пик Ай-Петри, обставлена дизайнерской итальянской мебелью, а интерьер выполнен в строгом мраморе.

Аренда - от 55 000 рублей в сутки.

Элитная квартира на первой полосе у моря

Четырехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе на берегу моря. К услугам гостей прямо в комплексе находятся современный СПА-центр, тренажерный зал, ресторан «Verdi», бар/ресторан «Octopus Bar» на территории пляжа с обслуживанием у береговой линии. Аренда квартиры обойдется в 25 000 рублей в сутки.

Фото: Авито

Квартира в частном доме в центре города

Двухкомнатная квартира в новом частном доме расположена в центре города у автовокзала. Рядом есть все необходимое: от продуктовых рынков до аптек.

Аренда - от 25 000 рублей в сутки.

Самые дорогие загородные дома также расположены на южном берегу полуострова.

Вилла на Холме Славы

Фото: Авито

Трехэтажный дом площадью 1 300 кв.м. расположен в самом сердце города Ялты на Холме Славы, откуда открывается прекрасный вид на сам город, горы и море. В доме есть просторная столовая, тренажерный зал, большая гостиная, а также терраса, бассейн и хаммам.

Аренда стоит от 350 000 рублей в сутки.

Старинное имение на берегу моря

Фото: Авито

Дом площадью 810 кв.м. на первой линии дополняет бунгало на пляже, большой бассейном с морской водой и подогревом, а также видовые террасы.

Объект можно арендовать от 250 000 рублей в сутки.

Дом с видовыми террасами

Фото: Авито

Аренда - от 150 000 рублей. Просторная вилла с живописными видами на море, гору Аю-Даг и скалы Адалары. На территории два бассейна, большая летняя кухня и множество видовых террас. На территории выполнен ландшафтный дизайн с зонами отдыха.

Заметим, полуостров по праву считается одним из самых дорогих регионов России по стоимости жилья. К тому же, Симферополь и Севастополь вошли в пятерку российских городов с самой дорогой арендой квартир, поэтому цены на покупку и аренду недвижимости здесь кусаются.

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