«Чиновники должны думать, как шутить»: политолог оценил скандал с видео из Нижнегорской администрации

Исполнительницей танца оказалась сотрудница администрации. Фото: скриншот из видео

История с распространением скандального видео из Нижнегорской администрации – урок чиновникам, чтобы думали, когда, где и как уместно шутить. По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, это «глупейшая история о провинциальных разоблачениях и интригах самого низкого масштаба».

- Разумеется, это урок чиновникам. Жалко человека, оказавшегося под ударом. Но все же, если интриговать, то и компромат должен быть серьезнее и посвежее. Лучший критерий оценки в таких ситуациях - доверие людей: пошатнулось оно или осталось неизменным по отношению к власти. Хороший инструмент здесь - прямые выборы, - отмечает эксперт.

Напомним, на выходных в соцсетях появилось видео с зажигательным восточным танцем живота, снятое в зале заседаний администрации Нижнегорского района. За кадром звучали слова «Кравец, Кравец», будто герой ролика – действующий глава Нижнегорского района Антон Кравец.

Оказалось, что видео было снято несколько лет назад. Таким образом сотрудница администрации поздравляла мужчин с 23 февраля. Антон Кравец сообщил, что руководство было не в курсе о том, какие «номера» готовятся. Источник КП-Крым, знакомый с ситуацией, сообщил, что ролик всплыл именно сейчас неслучайно. Это был «заказ» одного из депутатов. Звук на видео был наложен, в оригинале же никто не говорил, что жгучий танец исполняет Антон Кравец. По данным инсайдера, заказчик хотел дискредитировать главу района. Больше всего досталось исполнительнице восточного танца, сейчас она находится в депрессии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Конечно, были в Крыму и другие курьезные случаи с чиновниками. Так, в 2017 году в соцсети попал видеоролик, в котором в то время директор Крымской филармонии и многодетная мама Олеся Костенко вместе с коллегами из Минкульта в салоне машины распевала под бутылку шампанского: «Мама Люба давай, давай, давай!». Костенко требовали уволить немедленно, но она покинула пост лишь через год по собственному желанию.

А в марте 2021 года в центре скандала оказалась Арина Новосельская, занимающая пост министра культуры РК. Чиновница нецензурно выругалась во время совещания с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Чиновница не смогла сдержать эмоции в момент включения ее микрофона.

- ...твою мать, поставили, как обезьяне, - донеслось из динамиков возмущение Арины Новосельской.

Позже Аксенов отправил в отставку Новосельскую в связи с утратой доверия. Ее задержали и обвинили получении взятки в 25 миллионов рублей.

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