Бывшему вице-премьеру Крыма, обвиняемому в мошенничестве, продлили домашний арест до 14 мая

Чиновник курировал реализацию ФЦП. Фото: Евгений Кабанов / ФБ

Киевский районный суд 17 февраля продлил срок содержания под домашним арестом бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры Михаилу Храмову.

- Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: Продлить срок домашнего ареста обвиняемых Х. и К. до 14.05.2022 года, - сообщили в пресс-службе.

Решение суда может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, экс-чиновников обвиняют в хищении средств при строительстве водовода. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере. По данным следствия, обвиняемые завысили сметную стоимость строительно-монтажных работ, похитив из бюджета более 57 миллионов рублей. Сам Кабанов не признает себя причастным к хищению денег.

Евгений Кабанов стал вице-премьером Крыма в ноябре 2018 года. Он курировал реализацию реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а также сферу строительства. Позже Кабанов был выдвинут от партии «Единая Россия» как кандидат в депутаты Госдумы, но он сам снял свою кандидатуру. 23 сентября минувшего года указ об отставке чиновника подписал глава РК Сергей Аксенов, а уже через день Кабанова арестовали с подозрением в мошенничестве. 24 сентября Киевский районный суд отправил экс-чиновников в следственный изолятор, однако 1 октября Кабанова и Храмова отпустили под домашний арест.

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