«Собака лает, караван идет»: Филипп Киркоров ответил хэйтерам, пытавшимся сорвать его концерты в Крыму

Недовольные шоу Киркорова требовали отменить концерты в Крыму, но король российской эстрады все же приехал и собрал полные залы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Король российской эстрады Филипп Киркоров на концерте в Ялте рассказал о своем отношении к петициям об отмене своих выступлений в Крыму. Обращаясь к поклонникам со сцены в промежутке между песнями, певец отметил, что дорожит любовью крымской публики - за несколько десятков выступлений он ни разу не видел пустых залов.

- Я знаю, сколько тысяч людей отстаивали то, чтобы я все-таки вышел на эту сцену, несмотря на все происки тех, кто не хотел. Но, как говорит великая русская пословица: «Собака лает, караван идет». И этот караван по имени Филипп Киркоров прорывает себе путь в безбрежный океан любви, моей Атлантиды к вам, - обратился к зрителям Киркоров.

Выступление Филиппа Киркорова в Ялте длилось более двух часов. Фото: Сергей Сардыко

Напомним, певец приехал с концертами в два крымских города - 26 июля он спел для поклонников в Феодосии, а днем позже - выступил в Ялте. Второй концерт посетила и российская певица Надежда Бабкина, что стало приятным удивлением для артиста.

Но не все были рады приезду Киркорова в Крым - с инициативой отменить концерты российского поп-короля выступало православное сообщество и ялтинские казаки. Петицию об отмене выступлений Киркорова подписал также актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он крайне негативно отозвался о концертах Филиппа Киркорова.

Поводом стало шоу поп-певца в Кремлевском дворце. В декорации к песне «Мария Магдалена» артист использовал крест, в чем верующие увидели оскорбление. Позже певец извинился перед верующими, а сам номер был изменен.

Стоит отметить, что на концерте в Ялте, который продолжался более двух часов, Филипп Киркоров также подчеркнул, что звание почетного гражданина южного города, которое он получил еще 12 лет назад, стало одной из главных его наград.

- На тот момент было всего 37 почетных граждан Ялты, и я в эту цифру вошел. Я очень горжусь этим, - сказал Филипп Киркоров.

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