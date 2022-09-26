У берегов Крыма дельфины играют медузами в «волейбол»

Дельфин играет с медузой-корнеротом. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Дельфины, которые обитают у берегов Крымского полуострова, еще раз подтвердили свою славу умнейших существ. Китообразные, как оказалось, не прочь попинать мяч.

Правда вместо спортивного инвентаря они используют крупных медуз, которых футболят своим носом.

- «Волейбол» с медузой-корнеротом - одна из игр у афалин, которую можно наблюдать на Черном море, - рассказали сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

На днях исследователи, воспользовавшись хорошей погодой, совершили вылазку в Балаклаву, где им улыбнулась удача - посчастливилось сделать уникальные кадры.

Медуза стала игрушкой для дельфина. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Как тут не вспомнить детский мультфильм, где есть такие слова - «мы веселые медузы, мы похожи на арбузы». Хотя желетелым такие затеи явно не по душе, но их согласия дельфины не спрашивают.

- Игры помогают дельфинам совершенствовать двигательные и социальные навыки, а молодые особи могут получать информацию о характеристиках и предрасположенностях членов их социальной группы, особенно их сверстников, - отмечают эксперты.

Дельфины – азартные игроки и могут использовать в качестве «мяча» все, что попадется под руку, а вернее под нос, и плавает в воде: ветки, мусор, водоросли, птицы, медузы.

Оказывается, что млекопитающие также обожают игру «кошки-мышки» - поймают кефаль или другую рыбеху, наиграются с ней и только потом съедают.

Китообразные любят весело проводить время. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

- Игры позволяют дельфинам создавать новые впечатления для себя и своих товарищей, - считают специалисты.

Но иногда забавное на первый взгляд «жонглирование» на поверку оказывается трагическим сюжетом. Однажды у берегов Судака очевидцы сняли видео, как мама-дельфин, не веря в гибель своего ребенка, выталкивает его тело из воды.

Грустить о судьбе медузы, возможно, и не стоит, потому что этих малоприятных внешне существ в Черном и Азовских морях в избытке - они превращают море в настоящий кисель, составляя при этом конкуренцию рыбам, которых лишают кормовой базы. Вдобавок в Крыму была замечена синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашествие медуз в Крыму: море в Татарской бухте превратилось в кисель

Ученые не видят в этом ничего необычного (подробнее)

Ученые засняли, как в Черном море мама-дельфин горюет по погибшему малышу

Афалина выталкивает тело своего детеныша на поверхность (подробнее)

В Крыму отдыхающих поразила синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море

Наиболее характерная для кубомедузы среда - Атлантика, но в последние годы она начала появляться в других местах (подробнее)