«Угрожал расправой матери и брату»: феодосиец полгода насиловал 14-летнюю падчерицу

Девочка молчала, поскольку отчим запугивал ее угрозами расправы над матерью и маленьким братом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии перед судом предстанет местный индивидуальный предприниматель. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, 54-летний мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы (пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ).

– Установлено, что с июня по декабрь 2021 года мужчина, пользуясь отсутствием супруги и младших детей в квартире, неоднократно совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении 14-летней падчерицы, – говорится в сообщении.

Девочка молчала, поскольку отчим запугивал ее угрозами расправы над матерью и маленьким братом. Спустя полгода она все же осмелилась рассказать обо всем маме, после чего та незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Насильника задержали и заключили под стражу. Следователи провели все необходимые мероприятия, собрав и закрепив доказательства совершенных преступлений.

Расследование завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Ранее КП-Крым писала, что житель Первомайского района Крыма получил 13 лет колонии за совращение трехлетней падчерицы. В июле на 13 лет строгого режима отправился житель крымского села Ильичево, насиловавший маленькую девочку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Крыму педофил шесть лет насиловал девочек

Во время обыска в его компьютере нашли порнографические фото несовершеннолетних (подробнее)

В Крыму 16-летний подросток четыре месяца насиловал с подельниками 9-летнюю девочку

По статье молодому человеку грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет (подробнее)

Севастополец три месяца насиловал и избивал 15-летнюю племянницу

Мужчину отправили в тюрьму на 11 лет (подробнее)