Банкоматы Сбербанка в Симферополе установили 3 февраля по четырем адресам Фото: Олег ЗОЛОТО

В феврале 2023 года в Симферополе установили первые банкоматы Сбербанка - они появились по четырем адресам крымской столицы. Как рассказали в пресс-службе банка, этот список будет расширяться.

- В Симферополе установлены первые стационарные банкоматы Сбера на партнерских площадках, - рассказали в пресс-службе Сбербанка.

ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СИМФЕРОПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

Первые стационарные банкоматы Сбербанка установили в крымской столице в четырех точках города - магазинах и торговых центрах. Отмечается, что сейчас специалисты настраивают устройства.

На данный момент банкоматы в Симферополе установлены по следующим адресам:

- улица Гагарина, дом 3 - супермаркет «ПУД»

- улица Севастопольская, 62 - ТРК «Центрум»

- улица Набережная 75, литер 3, - торговый центр «Гагаринский»

- улица Кечкеметская, дом 1, - супермаркет «Яблоко»

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СИМФЕРОПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

Настройка и работа банкоматов Сбербанка в Симферополе будет полностью налажена в течение недели. А значит, уже 10 февраля крымчане смогут воспользоваться всеми предложенными услугами - внести, снять деньги, а также электронные переводы по счетам.

Напомним, о своем намерении «зайти» на полуостров Сбербанк объявил в январе 2023 года. Офисы и банкоматы финансовой организации планируется открыть в Крыму и Севастополе до конца года.

Настройка и работа устройства будет налажена к 10 февраля. Фото: пресс-служба Сбербанка

В КАКИХ ГОРОДАХ КРЫМА УСТАНОВЯТ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В 2023 ГОДУ

Помимо Симферополя, стационарные банкоматы Сбербанка появятся по всему Крыму. Уже к концу марта сотрудники финансовой организации установят устройства в Севастополе и Ялте. Уточняется, что они появятся преимущественно в торговых центрах и многих супермаркетах продуктовой сети «ПУД».

ГДЕ НАХОДЯТСЯ ОФИСЫ СБЕРБАНКА В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ В 2023 ГОДУ

На данный момент офисов Сбербанка в привычном понимании на полуострове нет - они откроются до конца 2023 года.

Однако крымчане и севастопольцы уже сейчас могут воспользоваться услугами мобильных офисов финансовой организации. Они работают в Симферополе, Севастополе, Ялте, а также в селе Оползневое.

Снять или положить деньги на карту можно по следующим адресам:

Севастополь: площадь Нахимова, 1.

Симферополь: улица Пушкина, 10.

Ялта: улица Киевская, 6.

Село Оползневое: отель Mriya Resort&Spa, улица Генерала Острякова, 9.

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