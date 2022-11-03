Поиски продолжатся 4 ноября: что известно о ситуации с дельфинами, выброшенными в море в Севастополе

Долгие годы афалины радовали посетителей дельфинария в Коктебеле. Фото: из личного архива Степана Оськина

В Севастополе не утихает скандал вокруг выброшенных в Черное море дельфинов. Напомним, о произошедшем стало известно вечером 2 ноября.

Четырех афалин, которые почти всю свою более чем 20-летнюю жизнь пробыли в неволе, выбросили в открытое море. Все произошло вечером 2 ноября на набережной в центре Севастополя. О случившемся стало известно благодаря очевидцам, которые снимали произошедшее на видео. На кадрах видно, как несколько человек привезли на машине дельфинов на берег и перетащили их к воде. Млекопитающие беспомощно бились о бетонные плиты. Видимо, надеялись, что их заберут обратно. Однако делать этого никто не собирался.

К слову, все происходило на пляже «Аквамарин», рядом с которым расположен дельфинарий Flipper. По данным прокуратуры, афалин привезли именно оттуда.

ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ

На скандал с выброшенными в море дельфинами в тот же день обратил внимание губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, что обеспокоенные жители города-героя буквально атаковали его сообщениями в соцсетях с просьбой вмешаться. Губернатор назвал произошедшее «вопиющим».

С 7 утра 3 октября спасатели начали поиски четырех афалин. Поскольку дельфины почти всю жизнь прожили в неволе, то уплыть далеко скорее всего не могли. Поэтому катера прочесывали прежде всего береговую линию.

Михаил Развожаев даже призвал севастопольцев, которые увидят дельфинов, отписываться у него в комментариях под постом в Telegram.

ПОЧЕМУ ДЕЛЬФИНЫ МОГУТ ПОГИБНУТЬ

О том, почему пребывание афалин в естественной среде может стать губительным, «КП-Крым» рассказали ветеринар-тренер Карадагской научной станции Дарья Цветкова. Пропавших дельфинов она знала 12 лет — тренировала их и наблюдала в дельфинарии Коктебеля (до того как их перевезли в Севастополь).

- Это взрослые половозрелые дельфины в возрасте от 20 до 25 лет. Две самочки и два самца - Степа с Майей и Тоша с Зоей. Они и выступали вместе. Животные очень игривые, доброжелательные и социальные. В парах у них возникла любовь и нежная привязанность, - отметила Дарья Цветкова.

По словам ветеринара, выпускать животных в открытое море без предварительной подготовки и адаптации — это жестокость высшей степени.

- Во-первых, в дикой природе они не смогут обеспечить себе тот сбалансированный рацион, что у них был. И в целом будут проблемы с добычей пищи. Они ведь привыкли, что их кормит человек. Во-вторых, в море совсем другая микрофлора. Плюс, для них это огромный стресс. Стая диких дельфинов вряд ли их примет, - пояснила Дарья Цветкова.

АЛКОГОЛЬ И ЖЕСТОКИЕ ПРИКАЗЫ

Владельцем севастопольского дельфинария Flipper, в котором до последнего момента находились млекопитающие, является бизнесмен Владимир Калниболотский.

Теперь скандальный дельфинарий проверяет прокуратура и полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как жили пропавшие афалины и почему владелец дельфинария решился на шокирующий поступок, «Комсомолке» рассказал бывший сотрудник ООО «Биологическая станция» (организация, курирующая деятельность всех дельфинариев Крыма. – Прим. Ред.), тренер Степан Оськин.

С 2015 года он работал в Коктебельском дельфинарии. Именно оттуда четырех афалин перевезли во Flipper. Это произошло 24 февраля нынешнего года. Непосредственно под руководством Владимира Калниболотского Степан работал еще дольше - с 2009 года.

- Он злоупотреблял алкоголем и требовал выполнения приказов, не соответствующих ни тренерской этике, ни элементарной человечности, - нелестно отзывается о своем бывшем шефе Степан Оськин.

Ситуация накалилась в прошлом году. По словам Степана Оськина, Владимир Калниболотский написал своеобразный свод правил и обязанностей для тренеров.

- Одним из пунктов было, что тренер несет материальную и уголовную ответственность за животных закрепленных за ним. А его нечеловеческие приказы, которые мы должны были выполнять, могли нанести вред и здоровью животным, за которую тренер нес бы ответственность! Мы отказались подписывать этот свод и уволились, - подчеркнул Степан.

По мнению бывшего сотрудника «Биологической станции», главным мотивом Калниболотского был принцип «не достанься же ты никому».

- Дельфинов в феврале этого года перевезли в Севастополь из-за недоговоренности сторон по их дальнейшей аренде. Соучредители биологической станции не были с этим согласны, и подали иск в арбитражный суд Севастополя. На животных был наложен арест до решения суда, - отмечает Степан Оськин.

Под руководством Владимира Калниболотского Степан (на фото) работал с 2009 года. Фото: из личного архива Степана Оськина

«НАПИШИТЕ, ЧТО Я ПЬЯН»

Чтобы прояснить ситуацию, «Комсомолка» связалась с предпринимателем, однако, объяснять мотивы своих действий Владимир Калниболотский отказался.

- Всем от меня что-то надо. Скажите, что я пьян, - ответил бизнесмен корреспонденту «КП-Крым».

По голосу бизнесмена показалось, что он говорит правду.

Вины в случившемся предприниматель не видит. На вопрос о причинах предпочел не отвечать.

- Поставьте многоточие. Скажу лишь одно: я горжусь своей фамилией, именем и отчеством, - подчеркнул Владимир Калниболотский.

ОПЕРАЦИЯ ПО ПОИСКУ ПРИОСТАНОВЛЕНА

Спасательная операция по поиску дельфинов продолжалась с 7 утра 3 октября и закончилась ближе к вечеру. Спасатели прочесали все бухты города, но пока найти афалин не удалось.

- Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено, - заявил губернатор Михаил Развожаев.

Поиски возобновят 4 октября. Фото: Михаил Развожаев/Tg

По его словам, приблизительное место расположения млекопитающих определили — это Солнечная бухта. Там специалисты встретили двух дельфинов.

- Есть косвенные признаки, что это «наши» афалины. Сейчас катера вернулись на берег. Завтра специалисты совместно с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля еще раз выйдут в море на поиски, - добавил Михаил Развожаев.

Помимо спасателей, поиск млекопитающих ведут и волонтеры, если их обнаружат, то попробуют прикормить и вызвать специалистов.

ТРЕБУЕМ ИЗЪЯТЬ ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ!

К слову, сотрудники ООО «Биологическая станция» не на шутку обеспокоены тем, что в дельфинарии Flipper есть и другие животные. Они написали обращения руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, губернатору Севастополя и в прокуратуру (документ есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.) с просьбой изъять у бизнесмена всю оставшуюся живность. В настоящий момент там находятся семь северных морских котиков.

- Считаем, что созданные Калниболотским В.В. условия содержания не отвечают требованиям безопасности и создают угрозу жизни и здоровья оставшихся животных, - говорится в обращении.

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