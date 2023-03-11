Развратница слилась, а брутального «самца» вычислили сразу: кто ответил за секс на барной стойке в ночном клубе Севастополя

Парочка занялась плотскими утехами на виду у гостей ночного клуба. Фото: полиция Севастополя

Скандальное видео, появившиеся в соцсети потрясло блюстителей морали всего Крымского полуострова. Пунцовыми стали не только щеки пуритан, но и тех, кто особо не заморачивается вопросами морали.

Еще бы, ведь герои видео - полуобнаженный парень и девушка, на которой из одежды были только босоножки, залезли на барную стойку и прилюдно занялись сексом.

Посетители ночного клуба, которых было не меньше сотни человек, вмиг протрезвели от столь пикантного зрелища и включили камеры на мобильных. Все это действо фиксировала и видеокамера развлекательного заведения, запись с которой разлетелась по социальным сетям.

Севастопольским полицейским удалось найти виновника переполоха, с чьей легкой руки «горячее» видео слилось в безбрежные просторы сети интернет.

Девушку могут лишить свободы на 6 лет. Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

- Администратор канала в интернет-месенджере, 33-летняя жительница Севастополя, опубликовала 2 видеозаписи, на которых мужчина и девушка совершают действия сексуального характера, находясь в общественном месте – в одном из увеселительных заведений города, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

«Доброта» и неразборчивость администратора дала возможность широким народным массам лицезреть и копировать столь неблаговидное действо.

Стражи правопорядка изъяли не только видеозаписи с камер наблюдения ночного клуба, но также и мобильный телефон, и ноутбук администратора канала.

Скандальное видео отправили на экспертизу. В итоге специалисты, неоднократно прокрутив видеозапись и хорошенько все рассмотрев, вынесли вердикт – это порнография.

- Обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации - незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - отметили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

За столь серьезное нарушение молодой женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в прокуратуру накануне Международного женского дня, но жительнице Севастополя, наверняка, было не до праздника - во время следствия ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Другой герой этой неблаговидной истории был наказан сразу же после секса на барной стойке - брутального «самца» вычислили сразу.

На 32-летнего охранника ночного клуба, который объяснил, что в тот вечер был изрядно подшофе, составили административный протокол о мелком хулиганстве. По решению суда секс-символ провел в изоляторе 14 суток.

А вот его партнерша, раскованная и раскрепощенная девушка, сумела запутать следы и скрыться от правосудия.

В рамках расследования чуть не пострадала репутация красавицы из Севастополя, которая внешне похожа на героиню порноролика. Хорошо, что вовремя разобрались, и невиновной не пришлось отвечать за чужие грехи.

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