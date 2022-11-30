Как медом намазано: в Симферополе снова украли бронзовую пчелку - символ города

Пчела Модница стояла на этом самом месте. Фото: Елена Затварницкая/Симферопольские пчелы/Вконтакте

Бронзовые пчелки, которые являются символами крымской столицы, по-прежнему не дают покоя любителям легкой наживы. Казалось бы, после скандала с исчезновением сразу семи фигурок в конце марта, который закончился задержанием молодой девушки, другим должно было быть неповадно. Но нет, спустя полгода в Симферополе объявился еще один ценитель прекрасного.

Пчелу Модницу, которая несколько лет стояла на перилах у входа в торговый центр «Меганом» на Евпаторийском шоссе, на днях также кощунственно вырвали с креплений и унесли в неизвестном направлении.

- Судя по всему, ее тоже сбивали чем-то тяжелым, - предполагает координатор проекта «Симферопольские пчелы» Татьяна Казначеева.

В администрации торгового центра, за счет которого в рамках проекта и появилась Модница, уже написали заявление в полицию.

- Заявление написано, видео с камер наблюдения передано правоохранителям,- сообщили КП-Крым в администрации ТЦ.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, на видео в тот день поздно вечером засветились трое пьяных мужчин. Один из них сбил бронзовую пчелу ногой и забрал с собой. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

До своего исчезновения Модница выглядела так. Фото: Маша Шевникова/Симферопольские пчелы/Вконтакте

Напомним, в начале апреля полиция задержала 24-летнюю девушку, которую также зафиксировали камеры видеонаблюдения в момент кражи сразу семи симферопольских пчел. Она призналась, что сбивала бронзовые фигурки кувалдой, а потом отнесла в пункт приема металла, где получила за это порядка 4 тысяч рублей. В то время, как стоимость каждой фигурки из бронзы с учетом нынешнего подорожания составляет около 65 тысяч. Тогда полиция проверила всех скупщиков металла в городе, но найти пчел так и не смогла.

Пока авторам проекта удалось восстановить только трех из семи украденных весной пчелок - Матрешку, Богиню Красоты и Силача. Чтобы отлить их заново был даже объявлен сбор средств среди горожан. Оставшиеся фигурки могут вернуться на свои места не раньше следующего года, рассказала Татьяна Казначеева.

Всего по Симферополю было расставлено 46 пчел-символов города. Их поиски местные жители и туристы всегда превращают в настоящий квест. Не так давно администрация города издала буклеты с описанием каждой пчелы и подсказками, где их искать.

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