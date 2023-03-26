В крымском парке «Тайган» львица, эвакуированная из Мариуполя, родила тройню

Перед транспортировкой в Крым львицу пришлось усыпить. Фото: парк львов «Тайган»

В белогорском парке «Тайган» произошло радостное событие. Львица, эвакуированная из зоопарка в Донбассе, родила сразу трех детенышей.

Об этом в своем видеоблоге сообщил директор парка львов «Тайган» Олег Зубков.

- Это необычные львы, это львы из Мариупольского зоопарка, которые пережили военные действия и переехали [в Крым] всего лишь месяц назад, - уточнил Олег Зубков.

Перед тем как эвакуировать львицу из мариупольского зоопарка, животное пришлось усыпить. Это всегда является большим стрессом для беременной хищницы. В 90% случаев детеныш, находящийся в утробе усыпленной львицы, умирает, уточнил Олег Зубков.

Роды у львиц могут длиться сутки. Фото: парк львов «Тайган»

- Здесь мы видим как раз эти 10%, - отметил специалист.

Он добавил, что роды у львиц могут продолжаться до суток, однако на этот раз хищница справилась за несколько часов.

Напомним, что эвакуировать животных, оказавшихся под обстрелами в Донбассе и Херсонской области, Виктор Зубков начал еще осенью прошлого года. Причем в «Тайган» вывозили не только львов и тигров, но и волков, ослов, лам, фазанов, енотов, крокодилов и другую живность. Поездки в эти опасные командировки Олег Зубков осуществляет лично.

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