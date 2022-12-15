Иностранец, перерезавший горло посетителю бара в Севастополе, пойдет под суд

Инцидент произошел вечером 23 сентября в одном из баров Севастополя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстанет 45-летний иностранный гражданин, который обвиняется в убийстве посетителя бара (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, инцидент произошел вечером 23 сентября этого года в одном из баров Севастополя. Между двумя мужчинами произошла словесная ссора, в результате которой один из них ударил оппонента ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался.

Фото: crim.sledcom.ru

В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, собраны доказательства. Мужчина признал вину.

– В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение, материалы в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут судить 64-летнего иностранца, зарезавшего своего знакомого кухонным ножом в ходе пьяной ссоры. Когда обвиняемый понял, что убил приятеля, он сам сообщил об этом в полицию.

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