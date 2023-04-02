Расчленил любовника жены на 15 кусков: какие жуткие убийства произошли в Крыму из-за любви

От любви до ненависти всего один шаг?! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весенняя пора - время самых нежных чувств. Но иногда любовь превращает людей в кровожадных монстров, которые ни в грош не ставят человеческую жизнь. «Комсомолка» вспомнила самые шокирующие и леденящие кровь убийства на почве любви и ревности.

ПОЙМАЛ ЖЕНУ НА «ГОРЯЧЕМ» И РАЗРЕЗАЛ СОПЕРНИКА

Село Золотое Поле, затерянное на просторах Кировского района, стало местом жуткого преступления, схожего с сюжетом мелодрамы с элементами триллера. Супруги жили относительно мирно. При том жена была на десяток лет младше. Однажды степенный глава семейства застукал благоверную в объятьях бойфренда в заброшенном фруктохранилище.

Убийство произошло в селе Золотое Поле Кировского района. Фото: соцсети, архив КП

Взбешенный ревнивец любимую супругу не тронул и пальцем, а вот соперника искромсал на 15 кусков. Останки молодого крымчанина завернул в целлофан и отвез в Новый Свет, где скинул зловещие пакеты в море - спрятал концы в воду.

Но парня хватились и вскоре вышли на след убийцы.

Преступнику дали 3 года 4 месяца колонии общего режима плюс он должен был выплатить полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родне убитого.

Почему же приговор такой гуманный? Смягчающим обстоятельством стал вывод экспертов, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

- Подсудимый отметил, что совершил преступление как в тумане: подробности убийства узнал от своей жены, - отметили в пресс-службе Кировского районного суда РК.

Выяснилось, что он и раньше подозревал неладное, но супруга все время отнекивалась и убеждала, что ее связывают с молодым мужчиной чисто дружеские отношения.

Но прокуратура Крыма добилась пересмотра дела ввиду «чрезмерно мягкого наказания, которое не соответствовало тяжести содеянного преступления».

Новый приговор Кировского районного суда гласит - 10 лет колонии строгого режима.

УБИЛ БЫВШУЮ СУПРУГУ НА ГЛАЗАХ У РЕБЕНКА

Детская здравница Евпатория содрогнулась, узнав о бесчеловечном преступлении, которое оставило двоих детей без матери, да и отца, вероятно, ждет тюремное заключение.

Женщине нанесли смертельные ножевые раны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- На почве ревности, находясь в коридоре офисного здания в районе проспекта Победы в городе Евпатории, мужчина нанес своей бывшей супруге несколько ранений ножом в область грудной клетки. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении прокуратуры РК.

Неофициальная информация куда более щедра на подробности. Очевидцы утверждают, что хоть супруги были в разводе, но в день трагедии они оба пришли на спортивную тренировку старшего ребенка.

Когда зазвонил телефон у молодой женщины, она вместе с младшим 4-летним ребенком вышла из спортзала. Тут же за ними следом кинулся бывший глава семейства, решивший, что экс-жену побеспокоил звонком ее новый друг.

В раздевалке разъяренный мужчина набросился на беззащитную женщину с ножом. «Скорая помощь» не смогла спасти ее жизнь. Заведено уголовное дело, идет следствие.

МУЖЧИНА ВЫБРОСИЛ ОСТАНКИ ЖЕНЫ В МУСОРКУ

А вот жителя Евпатории, который расчленил свою жену и выбросил останки в мусорные контейнеры, суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Преступник вместе с жертвой распивали спиртное и жестко поругались.

- Произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил свою супругу, – сообщила пресс-служба Евпаторийского городского суда.

Скрывая следы преступления, убийца перетащил труп супруги в ванную и расчленил кухонным ножом, а затем «вынес фрагменты тела в различные мусорные контейнеры».

УБИЙЦА ПОГИБ В ДТП, ОСТАВИВ ДЕТЕЙ СИРОТАМИ

Северный Крым шокировала кровавая драма, в которой погибли супруги и осиротели дети.

Жительница Красноперекопска ушла от супруга, надеясь, что разрыв заставит благоверного взглянуть на мир более трезво. Но когда крымчанка встретилась с мужем, чтобы забрать оставшиеся вещи, то он набросился на нее с ножом. Молодая женщина умерла после нескольких ударов в шею. Убийца же сел за руль автомобиля и погиб в аварии - на полной скорости влетел в грузовик, ехавший по встречной полосе.

Кара небесная, случайность или умысел?! Этого никто точно не знает.

- Бедная женщина бросила мужа, потому что устала терпеть его алкоголизм и побои. Тот же хотел ее вернуть, но получилось то, что получилось, - рассказала КП-Крым жительница Красноперекопска.

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