В крымском доме ребенка «Елочка», откуда забрали истощенного малыша Сережу, за год умерло 5 малышей

В 2022 году в «Елочке» похоронили 5 малышей. Фото: Сергей Аксенов/VK

Дом ребенка «Елочка» стал притчей во языцех почти три года тому назад, когда в соцсети появились шокирующие фото истощенного Сережи, который в два года весил как шестимесячный младенец. Судьба улыбнулась мальчику – он попал в приемную семью жительницы Симферополя Ольги Крамной, ставшей для него заботливой и любящей мамой.

К сожалению, не у всех воспитанников Дома ребенка так счастливо складывается жизнь. Порой хрупкая нить обрывается в самом начале.

ГОЛОДНЫЕ СМЕРТИ

Дом ребенка внешне выглядит очень презентабельно. Фото: elochka-dom.ru

- В 2022 году в доме ребенка «Ёлочка» умерли 5 воспитанников. Эти дети с врожденными патологиями, поэтому внешне кажется, что все закономерно. Однако среди них были и малыши, страдавшие тяжелой формой белково-энергетической недостаточности, о чем умалчивается. Белково-энергетическая недостаточность – это длительная мучительная смерть, при которой организм постепенно словно съедает сам себя. Мой Сережа – это живое доказательство, что такие дети при правильном подходе не только набирают вес, они могут развиваться и давать положительную динамику, - высказала свое мнение Ольга Крамная.

Крымчанка утверждает, что действительно паллиативных (с неизлечимыми заболеваниями или тяжелыми состояниями, - от авт.) детей в «Елочке» можно по пальцам пересчитать:

- Когда я забирала из «Елочки» Сережу, то меня убеждали, что из-за тяжелой болезни он не может набирать вес больше, чем по 50 граммов в месяц. Хотя в домашних условиях при правильной организации питания и выдерживании норм кормления он стал набирать по килограмму в месяц. Спустя три месяца бывший дистрофик превратился в хорошенького щекастого бутуза. Сразу же после «Елочки» Сереже на день хватало одного памперса, настолько он был обезвожен, нужду по-большому он справлял раз в неделю. Детский организм уже не удерживал тепло, и мальчика о приходилось кутать даже в летнюю жару.

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ДЕТЕЙ

КП-Крым задала вопрос о смертях в «Елочке» Минздраву Крыма.

- Причиной смерти пятерых воспитанников ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» в 2022 году стали тяжелые врожденные заболевания, которыми они страдали. Дети имели паллиативный статус и умерли в специализированных отделениях медицинских организаций третьего уровня оказания медицинской помощи, - гласит ответ на запрос за подписью заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

СПРАВКА «КП»

- Дом ребенка «Елочка» рассчитан на 90 коек. В учреждении получают медико-социальную и педагогическую реабилитацию сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, имеющие заболевания нервной системы, нарушения психики и поведения, слуха, зрения в возрасте от 0 до 4-х лет, и ВИЧ-инфицированные дети в возрасте от 0 до 7 лет», - гласит информация на сайте этого учреждения.

Дом ребенка «Елочка» - единственное учреждение в Республики Крым для сирот, детей, оставшиеся без родительской опеки до 4 лет. Сюда привозят всех малышей, независимо от психико-неврологического статуса.

КСТАТИ

12 мая 2023 уволен главный врач «Елочки» Александр Васюков, при котором здесь воспитывался истощенный Сережа.

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