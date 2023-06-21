Эксперты исключили экологическую катастрофу на «Крымском Титане»

После 2018 года ЧП на заводе больше не было Фото: Анна КИРИЕНКО

После разрушения дамбы на Каховской ГЭС и последовавшей за этим экологической катастрофе в украинских СМИ заговорили о подготовке к еще более «чудовищному» преступлению – подрыву завода «Крымский Титан» в Армянске.

Надо сказать, что разговоры об этом украинские информканалы начали задолго до разрушения Каховской ГЭС. У крымчан еще свежи воспоминания 2018 года, когда из-за водной блокады на «Крымском Титане» пересох кислотонакопитель, и его донные отложения ветром стало разносить по округе. Тогда действительно был введен режим ЧС экологического характера. А пока МЧС боролось с последствиями, из города в санатории вывезли всех детей. Видимо, по старой памяти ЦИПсО решило вновь проиграть сценарий экологической катастрофы, но уже ввести в него отрицательного героя в виде российских военных.

В 2018 году на «Крымском Титане» высох кислотонакопитель Фото: Анна КИРИЕНКО

Правда, замысел довели далеко не всем, и даже на украинском телевидении эксперты выдают «торчащие уши» фальсификации. Так профессор кафедры экологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Евгений Хлобыстов заявил, что самое опасное на «Титане» - это 200 тонн аммиака, который если взорвать, то кроме находящихся на заводе людей никто не пострадает.

Так выглядел высохший кислотонакопитель в 2018 году Фото: Анастасия ЖУКОВА

- Но для жителей Армянска и Красноперекопска, вероятно, смертельной опасности не будет, - заверил професор. - Несколько часов им стоит переждать, не выходить на улицу и не открывать окна, пить больше воды и дождаться, пока эта проблема решится. Аммиак очень легкий, он быстро поднимается в воздух, поэтому на сегодня ситуация не выглядит такой катастрофической, такой апокалиптической.

ПОДСКАЗКИ НЕ К МЕСТУ

С этим согласен крымский политолог, доцент КФУ Андрей Никифоров. Он напомнил, что катастрофа 2018 года была как раз связана с действиями украинской власти – кислотонакопитель обмелел в результате блокады Северо-Крымского канала, и если сейчас что-либо угрожает предприятию, то это никак не подрыв.

- Тема с заводом «Титан» была вброшена еще до разрушения Каховской ГЭС, и украинские чиновники стали комментировать, что готовится подрыв. После того, как произошло частичное разрушение дамбы на Каховской ГЭС, эта тема была оставлена. Но как только понадобилось, они эту заготовку извлекли и используют для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит, - уверен Никифоров. – В данном случае надо не подыгрывать этой стороне, не рассказывать, что там на самом деле может взорваться, как это будет. То есть не давать им такие аргументы, которые потом они могут собрать против нас. Пусть они сами попробуют что-либо конкретизировать, потому что все охи-ахи они конечны, у них конечный ресурс. И в последствии нужно вываливать какую-то конкретику, как-то конкретизировать тему. А чем они могут ее конкретизировать? Ничем. Они просто переключат на другую тему, и она сама по себе уйдет.

Сейчас на заводе спокойно Фото: Анна КИРИЕНКО

Верить в подобные страшилки, по мнению политолога, могут только любители катастроф и не любители поиска фактов: что такое двуокись титана, может ли она взрываться или представлять какую-то угрозу.

КАЧАТЬ ВОДУ В КИСЛОТОНАКОПИТЕЛЬ

После экологической катастрофы в 2018 году правительство Крыма утвердило «дорожную карту» по минимизации воздействия на окружающую природную среду химпредприятия. «Титану» разрешили раскупорить скважины по добыче воды из-под земли и обязали построить станцию по нейтрализации кислых стоков. Последний пункт самый дорогостоящий, и пока превращать кислоту и известняк в строительный гипс на предприятии не готовы. Но безопасный уровень воды в кислотонакопителе все это время поддерживали за счет подземных источников.

Компания «Русский титан» намерена вложить 20 миллиардов в модернизацию завода Фото: Анна КИРИЕНКО

- Кислотонакопитель, который является структурным подразделением предприятия прежде работал исключительно за счет Северо-Крымского канала, - пояснил зампред Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев. - Если не ошибаюсь, 56 квадратных километров площадь этого водоема. И в настоящее время все эти вопросы решаются за счет подземных водозаборов, поэтому опасений, как таковых, начиная с 2018 года, когда это произошло, сегодня нет.

УСИЛИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Политический обозреватель и телеведущий Сергей Веселовский считает, что угроза самому «Титану» существует. И исходит она от киевского режима, который регулярно отправляет беспилотники для атаки на Крым, и засылает диверсантов.

- Я бы не относился легкомысленно к таким заявлениям Киева. Потому что они готовы взорвать, сжечь, убить всех и все до чего смогут дотянуться. Необходимо «Крымский Титан укрепить» в плане безопасности, чтобы там мышь не проскочила, - отметил обозреватель. - Я считаю, что здесь необходимо усилить безопасность и ни в коем случае не допускать возможности попыток совершить диверсию, террористический акт, будь-то «Крымский Титан» или что-то другое.

Он предположил, что проблемы у «Титана» могут возникнуть с кислотонакопителем, если процесс установки дополнительного оборудования для перекачки воды в Северо-Крымский канал затянется. Но насколько велики риски, должны оценивать специалисты.

Кислотную пыль засыпали гипсом Фото: Анна КИРИЕНКО

В целом же, все эксперты сходятся к единому мнению – чем дальше от Крыма линия боевого соприкосновения, тем меньше шансов для провокаций и угроз со стороны киевской хунты.

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