Из умирающего дистрофика - в пловцы: когда-то истощенный Сережа из Дома ребенка набирается сил в приемной семье

Сережа очень любит плавать и нырять. Фото: кадр видео

Мальчик с карандаш – так назвали журналисты воспитанника дома ребенка «Елочка» в Симферополе по имени Сережа.

Шокирующая история была обнародована в августе 2020, когда в соцсети появились фотографии ребенка, похожего на скелет, обтянутый кожей.

Видимо, у мальчика-дистрофика оказался очень сильным ангел-хранитель, он попал в заботливые и любящие руки Ольги Крамной из Симферополя.

- На улице лето, август, жара, а Сережу приходилось укутывать в одеяло. Истощенный организм отказывался сохранять тепло, - вспоминает крымчанка, взявшая на себя ответственность за малыша, находившегося на волоске от гибели.

Воспитанник дома ребенка «Елочка» города Симферополя в неполных два года весил как 4-месячный младенец - 6 100 граммов. У малыша не было сил ни ползать, ни сидеть, ни, тем более, ходить.

Когда Ольга Крамная показала Сережу врачам, те ахнули: крестцово-копчиковый свищ, дистрофия и обезвоживание, рахит, гипотрофия мышц, значительное отставание в развитии. Малыш родился с «волчьей пастью» (расщелиной неба), и в «Елочке» его кормили через зонд более полутора лет. После дома ребенка Сережа мог есть за один прием 40 мл пищи - 2 столовых ложки.

И еще «бонусом» шел деформированный череп и привычно скошенные глаза - малыш как ненужная вещь лежал в одном положении.

- Для исправления формы головы есть специальные ортопедические шлемы, которые эффективно помогают детям, которым нет еще года. Моя претензия к «Елочке» даже не в том, что кто-то недоглядел, и череп деформировался, а к бездействию администрации. Если такое произошло с их родными, то наверняка они сделали все, чтобы исправить такой изъян. А так выходит, что детям-сиротам ровные головы не нужны? - поделилась с КП-Крым приемная мама.

Теперь Сережа активно развивается, у него даже появились увлечения. Он очень любит плавать, удивляя своего тренера.

- Сережа - фанат воды. На каждом занятии в бассейне у него появляются новые достижения: то он проплывет на животе, то на спине, то прыгнет бомбочкой, а на пятом занятии нырнул, сделав кувырок, как заправский пловец, - рассказала Ольга Крамная. – И это малыш, которого в «Елочке» считали глубоким инвалидом и даже собирались поставить паллиативный статус!

Путь из «овоща» в пловцы занял долгих три года, ведь ребенка пришлось учить не только ходить, но и есть. Прошло больше двух лет, прежде чем ребенок стал просить еду.

- Неимоверных трудов стоило научить пить, есть твердую пищу, которую нужно откусывать и пережевывать. Для него все это инородные тела во рту, от которых он стремился избавиться, - рассказала КП-Крым Ольга Крамная.

Впереди еще много работы. Наверстывать упущенное в самом начале – тяжкий труд, но все обязательно получится, ведь рядом любящая мама.

Специалисты, с которым занимается Сережа, подтверждают, что от природы у него очень большой потенциал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Находится на волоске между жизнью и смертью»: В Крыму забрали из детдома истощенного мальчика

Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно и не говорит (подробнее)

Из «овоща» превратился в развитого мальчишку: как живет когда-то истощенный Сережа, которого забрали в приемную семью

Истощенный Сережа из дома ребенка в Крыму победил смерть и выжил благодаря приемной семье (подробнее)

В Крыму уволен главврач детдома «Елочка», где едва не умер истощенный Сережа

Дистрофик в приемной семье стал стремительно набирать вес и догонять ровесников в развитии (подробнее)

В крымском доме ребенка «Елочка», откуда забрали истощенного малыша Сережу, за год умерло 5 малышей

Минздрав Крыма сообщил причину смерти детей (подробнее)