Во время ЧП на Крымском мосту 17 июля погибла семейная пара

ЧП на Крымском мосту произошло утром 17 июля

Два человека погибли во время ЧП, которое произошло на Крымском мосту 17 июля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибла семейная пара.

- Мы все увидели с вами на видео в интернете, что пострадал легковой автомобиль с белгородскими номерами. Сейчас известно, что пострадала девочка. Ранения у нее средней тяжести. Она находится сейчас под присмотром врачей. С ней на связи министр здравоохранения Белгородской области. Как только разрешат врачи, мы перевезем ее к нам, - сообщил Вячеслав Гладков. - Самое тяжелое - ее родители погибли.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что погибшие - из Новооскольского округа.

- Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования, хотя понимаю, что здесь никакими словами боль утраты не уймешь, но все, что от нас зависит, повторюсь, мы будем стараться помочь, - уточнил Гладков.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах.

Движение по транспортному переходу перекрыли. Людей просят выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые российские регионы в целях безопасности. Пункты пропуска, расположенные на севере Крыма, работают в штатном режиме.

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