Вблизи Керчи раскопали плиту с таинственными символами

В одном из склепов некрополя Кыз-Аул обнаружили странные знаки. Фото: Экспедиции фонда Археология. Тамань.Крым и т.д./VK

Участникам Южно-Боспорской археологической экспедиции, ведущим раскопки древнего кладбища в окрестностях Керчи, в очередной раз улыбнулась удача.

Таинственные знаки нанесены на плиты склепа. Фото: Новости истории и археологии/Tg

- На стенах одного склепа некрополя Кыз-Аул обнаружены какие-то странные символы, - сообщил директор по развитию Фонда «Археология» Олег Марков.

Ученым придется поломать голову, чтобы понять значение таинственных «иероглифов»: то ли тамга - родовой знак, то ли древний символ солнца, или что-то другое.

Кыз-Аул. Фото: Экспедиции фонда Археология. Тамань.Крым и т.д./VK

Но доподлинно известно, что изначально некрополь был местом последнего успокоения знатных жителей Боспорского царства, а спустя века в склепах начали селиться представители салтово-маяцкой культуры. Они то и обжили каменные могилы, превратив их в своеобразные квартиры в стиле лофт.

- Для кого-то дом для мертвых, а для кого-то удобное жилье, - отметил Олег Марков.

Мелкие находки с уровня античного склепа. Фото: Новости истории и археологии/Tg

За последние две-три недели в Кыз-Ауле удалось найти различные мелкие артефакты из меди, бронзы и человеческие останки.

Некрополь «поделился» с настойчивыми археологами и волонтерами тремя браслета, перстнем с камнем, несколькими бусинами и останками двух детей.

Бусина - античная штучка первых веков н.э. Фото: Новости истории и археологии/Tg

- В числе наших маленьких удач, которые можно сейчас показать, - халцедоновая бусина. Это античная штучка первых веков н.э.. – сообщил ученый.

Кремневый нож периода неолита. Фото: Новости истории и археологии/Tg

В поле зрения ученых попала и вещица из обихода людей каменного века - кремневый ножик периода неолита.

Ведь Керченский полуостров обжит человеком самых древних времен.

Исследователи очень внимательно изучают склеп, не пропуская ни одной мелочи. Фото: Новости истории и археологии/Tg

Исследователи очень внимательно изучают склеп, не пропуская ни одной мелочи. Фото: Новости истории и археологии/Tg

Остается напомнить, что в середине июля на территории некрополя участники Южно-Боспорской археологической экспедиции нашли наконечник боевого копья.

- Листовидный наконечник копья скорее всего принадлежал пешему воину. Такого рода наконечники наносили серьезное рваные раны приводящее к обильной кровопотере, - объяснили ученые.

Под стать несущей смерть вещице и два других артефакта - жертвенники, сделанные в виде каменных ванночек со сквозным отверстием на дне для стока крови и других жертвенных возлияний.

СПРАВКА «КП»

Некрополь Кыз-Аул – это античный памятник археологии, на котором в период с I века до н.э. по II век н.э. были захоронены представители высшего класса боспорского общества. Находится в Ленинском районе Крыма, близ села Яковенково, всего в 30 километрах от Керчи.

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