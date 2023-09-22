Растащили весь реквизит: на съемках сериала Сергея Жигунова в Крыму юные артисты учились «советским» играм

«Гардемарин» Сергей Жигунов лично контролирует съемочный процесс. Фото: Виктория Жигунова\Telegram
В Крыму завершились съемки подросткового сериала Сергея Жигунова «Три друга, клад и матрос Кошка». На протяжении четырех месяцев «гардемарин», который выступает продюсером проекта, и его команда «жарились» под лучами палящего солнца, спасали реквизит от штормового ветра и даже приручали дельфинов.
Локациями для съемок стали знаковые места Севастополя - Парк живой истории «Федюхины высоты», Михайловская батарея, Херсонес и Графская пристань, а также живописные места в Ялте и Гурзуфе. Фильм рассказывает о трех друзьях, которые учатся в Нахимовском училище, путешествуют во времени и ищут клад времен Крымской войны, поэтому главные роли в проекте исполняют юные артисты. Которые, разумеется, не упускали возможности подурачиться в перерыве между съемками.
ПОЙМАТЬ МОНЕТКУ
Компанию «гардемарину» на площадке составляет его любящая супруга. Забавными случаями со съемок Виктория Жигунова активно делится с подписчиками. Атмосфера на съемках стоит дружеская – взрослые артисты делятся с детишками опытом, а также учат «старым» играм. Так, в один из последних съемочных дней в Крыму мэтр советского кино Сергей Никоненко (он задействован в одной из ключевых ролей сериала) научил мальчишек игре в монетку - подкидывать с тыльной стороны ладони сразу две монеты и по очереди ловить.
Юные артисты оценили советскую игру. Фото: Виктория Жигунова\Telegram
- Растащили весь реквизит, баловались между дублями. А Сергей Петрович Никоненко шутил, что зато заняты все, - рассказывает Виктория Жигунова, - А мне другое забавно: «компьютерному» поколению понравились игры из советского детства.
Монетки, однако, нужно беречь. Реквизит! Фото: Виктория Жигунова\Telegram
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Расслабляться команде, однако, рано. Хоть основная часть работы завершена, по словам Виктории Жигуновой, теперь съемки перемещаются в Москву.
- Устали, конечно, все. Мальчишки особенно. Но осталось еще несколько съемочных дней в Москве.
Сергей Жигунов позаботился о том, чтобы у юных артистов остались самые приятные воспоминания о работе в Крыму. Поэтому окончание съемок «отметили» заплывами в море.
- Махновцы, как их Сережа называет, решили прыгнуть в воду прямо в костюмах. Продюсер, так уж и быть, разрешил. Но мальчишек вовремя выловили бдительные костюмеры, - шутит Виктория Жигунова.
Так ребята отметили окончание съемок в Крыму. Фото: Виктория Жигунова\Telegram
В прокат картина выйдет весной 2024 года. Планируется, что сериал появится и на интернет-платформах, и будет показан по телевидению. Как ранее отмечал Сергей Жигунов, интерес к киноленте проявил и Первый канал.
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