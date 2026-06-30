Игорь Буданов сбил пенсионерку, выезжая из двора. Фото: Ирина Герц\КП, Игорь Буданов/Vk

В столице Крыма произошла трагедия: 14 февраля 2022 под колесами крутой иномарки погибла 73-летняя жительница Симферополя. За рулем BMW X5 сидел на тот момент действующий депутат Государственного совета РК Игорь Буданов. Пожилая женщина вышла на вечернюю прогулку, а депутат, выезжая задним ходом, сбил пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице.

Инцидент взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин. На подозреваемого завели уголовное дело по ст. 264, ч. 4, п. «б» УК РФ — нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее смерть человека, и оставление места ДТП.

ЭКС-ДЕПУТАТ ГУЛЯЕТ НА СВОБОДЕ

Прошло больше четырех лет после того рокового вечера, но Игоря Буданова так и не наказали, но и не оправдали. Причина уважительная - судебный процесс продолжается.

Уголовное дело рассматривают с 2022. Фото: скрин сайта Киевского районного суда г.Симферополя

- 16 июля 2025 - дата поступления дела, - гласит сайт Киевского райсуда Симферополя.

Дело Буданова поступило в суд уже в четвертый раз: по резонансному ДТП уже было вынесено три приговора в этом же суде тремя разными служителями Фемиды!

- Вынесенные ранее в отношении Буданова И.В. судебные решения отменены судами вышестоящих инстанций, - ответили на запрос КП-Крым в Киевском районном суде.

И еще важная деталь: «уголовное дело находится на стадии судебного следствия, итоговое решение не принято».

Остается только догадываться, почему приговоры отменили — то ли прокуратура сочла их слишком мягкими, то ли чересчур жесткими, либо есть еще какие-то уважительные причины.

По всей строгости закона депутату Госсовета грозило до 12 лет лишения свободы. Но в конце 2022 года вынесли первый приговор - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишение водительских прав на два года. Затем и вовсе освободили от наказания в связи с примирением сторон.

Но этот приговор и два последующих гособвинитель опротестовал.

КАК БЫЛО ДЕЛО

Двор, из которого на своем BMW выезжал депутат Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

По одной из версий, Буданов, задавив старушку, бросил ее умирать, а сам сбежал, и чтобы скрыть следы ДТП, загнал свою «Бэху» на автомойку.

Сам же подсудимый рассказал КП-Крым, что, случайно сбив старушку, помог ей подняться и усадил в салон авто. Оказал первую помощь - обработал рану на голове, а затем пожилую женщину по ее же просьбе отвез домой.

Где правда, а где ложь - решит суд, который в четвертый раз постарается окончательно расставить точки над «i».

Напоминаем: на днях в Крыму отменили решение об изменении меры пресечения экс-депутату Госдумы РФ Руслану Бальбеку. Его было отпустили домой из СИЗО, но потом снова усадили на нары.

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