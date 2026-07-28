Дельфинов лечат и кормят. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

На берегу Казачьей бухты в Севастополе с мая действует полевой лагерь. Здесь лечат, кормят и нянчат не кошек и собак, а диких дельфинов.

ДВОЕ ПОД ОПЕКОЙ: ПЕРСЕФОНА И ПЕРСЕЙ

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

- Продолжаем заботиться о белобочках Персефоне и Персее. Оба находятся под пристальным вниманием наших ветеринарных врачей, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Деметра и Персефона. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Персефоне нет и полугода. Малышка недавно осиротела – ее маму Деметру, которую, как и дочь, назвали в честь древнегреческой богини, погубила серьезная болезнь. 44 дня ее лечили, кормили, но даже переливание крови не помогло - Деметра ушла. Дочь очень тяжело переживала потерю - ведь мама с ней играла, гладила плавниками, общалась на своем дельфиньем языке.

Перси любит играть с людьми. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Но время лечит, и малышка потихоньку приходит в себя. Когда она в хорошем настроении, то радует «фигурным» плаванием – поворачиваясь то на бочок, то животиком кверху. Пускает пузыри, гоняется за рыбной мелочью, а иногда и вовсе трется об людей, которые находятся рядом. Одним словом – живчик!

Но зоозащитники не расслабляются:

- Персефона получает лечение для нормализации работы систем органов после серьезного пережитого стресса, связанного с потерей матери и ранним отъемом.

Не остается без внимания и взрослый самец-белобочка. Персей страдает болезнью желудочно-кишечного тракта: ему дают пилюли и микстуры, делают все нужные анализы и кормят, соблюдая специальную низкожировую диету.

НЯНЬКИ НУЖНЫ И ДНЕМ, И НОЧЬЮ

Белобочки нуждаются в помощи. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Дельфины находятся под круглосуточным наблюдением. Няньки нужны и днем, и ночью. И в «Безмятежном море» ищут волонтеров для дежурств с дельфинами. В няньки берут здоровых, без признаков респираторных заболеваний, людей 18+.

Волонтеры заходят в воду в рыбацких забродах и наблюдают за поведением дельфинов, сообщая сотрудникам центра все нюансы, включая, сколько выдохов белобочки делают в минуту. Смена длится три часа.

Чтобы стать волонтером «Безмятежного моря», нужно связаться с куратором по телефону: +7 (978) 505-26-04, или позвонить на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кормят молочной смесью дельфина-малютку: в Севастополе спасают белобочку и ее детеныша

Белобочки чуть не выбросились на берег: в Севастополе спасают семью дельфинов

Поглаживают друг друга плавниками: трогательная история спасения в Севастополе мамы-дельфина и ее дочки

Малышка Перси зовет маму: в Севастополе погибла дельфиниха, оставив дочку сиротой