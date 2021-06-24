Сергей Аксенов: Британский эсминец в Черном море – провокация для России

Руководство Пограничного управления ФСБ по РК доложило Сергею Аксенову об инциденте. Фото: Фото: ru.wikipedia.org

Сергей Аксенов прокомментировал вхождение в акваторию Черного моря эсминца «Дефендер» военно-морских сил Великобритании.

По его словам, российские военные сработали профессионально, оперативно и эффективно: несколько предупреждающих выстрелов дали понять, что Крым – это крепость, а российские границы неприступны.

- Подразделения наших Вооруженных Сил всегда готовы выполнить поставленные задачи. Не стоит пробовать Россию на прочность, это всегда плохо заканчивалось для тех, кто имел глупость это сделать, – заявил Аксенов.

Напомним, что вчера, 24 июня, корабль НАТО приблизился к берегам Крыма. Он был замечен напротив Фороса у южного берега полуострова. Российские бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасных авиабомбы, чтобы пресечь действия британского эсминца – корабль зашел в территориальные воды России. На предупреждение о применение оружия в случае нарушения границы, британский корабль не отреагировал. Эсминец покинул территориальное море РФ, когда российский самолет Су-24М выполнил над ним предупредительное бомбометание.

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