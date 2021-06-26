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Происшествия26 июня 2021 18:50

Сильнейшие ливни снова нанесли ущерб пострадавшей от стихии Ялте

Жилые дома оказались затоплены, власти ликвидируют последствия осадков
Елизавета КВАЧКОВА
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Не все смогут покрыть выплаченными компенсациями ущерб, который нанесла стихия их имуществу. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Не все смогут покрыть выплаченными компенсациями ущерб, который нанесла стихия их имуществу. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Новое затопление в Ялте после дождя, который сегодня хлестал по всему городу, оказалось не таким сильным, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, вода нанесла повторный урон по тем объектам и территориям, которые уже пострадали после потопа 18 июня.

– К огромному счастью, потоп не такой масштабный, как первый! Пообщалась с семьей, которая в ночь, за несколько часов до первого потопа закончила ремонт квартиры после пожара. Ситуация тяжелая. Благо – дождь закончился!, – рассказала Павленко.

По ее словам, в 15.34 сильный дождь все еще шел практически во всех регионах Ялты. Уровень рек поднялся, но незначительно – от 30 до 50 сантиметров.

Сейчас глава Ялты объезжает проблемные районы вместе с Юрием Михайловичем Гоцанюком, Игорем Николаевичем Михайличенко и Константином Валентиновичем Шимановским, чтобы оценить новые потери.

Глава Ялты Янина Павленко рассказала, как обстоят дела в городе после ливня 26 июня.
Повторный потоп оказался не таким сильным. Видео: Янина Павленко / Facebook.

Уже поступило 21 обращение о возможных подтоплениях в трех частных домах, пятнадцати многоэтажках, станции техобслуживания и гостинице.

По видео, на котором просматривается улица Вергасова, можно понять, что некоторые дома, возведенные рядом с руслом реки, из-за бурного потока вновь затопит. Ранее глава Ялты уже поднимала вопрос о самовольных постройках на береговой зоне, которая не предназначена для жилых помещений.

Военнослужащие и 480 сотрудников МЧС находятся на своих постах и устраняют новые разрушения, в частности откачивают воду из подвальных помещений.

Мэр Ялты разговаривает с местными жителями после повторного наводнения 26 июня.
Некоторые граждане понесли колоссальные потери, которые не смогут покрыть выплатами, предоставленными властями. Видео: Янина Павленко / Facebook.

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