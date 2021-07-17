«Ночью опять в городе был запах гари»: Новости о пожаре на мусорном полигоне Евпатории

Делается все, чтобы ликвидировать очаги тления. Фото: Роман Тихончук/Facebook

«Библейский потоп», который изрядно навредил Керчи и Ялте, обошел стороной Евпаторию, но видимо кто-то всемогущий решил исправить ситуацию, что мол всем сестрам по серьгам.

И в окрестностях города-курорта загорелся полигон твердых коммунальных отходов, а проще говоря – свалка.

Пожар заметили 15 июля, информация поступила из космоса со спутника.

Страница главы администрации города Евпатории Романа Тихончука в Facebook тут же запестрела оперативными сводками с места ЧП.

Полигон продолжает дымить. Фото: Роман Тихончук/Facebook

- Возгорание было ликвидировано, но остаются места, где мусор продолжает тлеть, - сообщил мэр города-курорта последние новости с полигона ТКО. - Продолжаются работы по рекультивации мусора в местах тления: его сдвигают и пересыпают грунтом.

В субботу на полигоне работают 50 человек и задействовано 30 единиц техники. В ночное время свалку тушили спасатели.

Глава Евпатории отметил:

- Знаю, что ночью опять в городе был запах гари. К сожалению, из-за того, что ночью по улицам прекращается движение, ветер приносит дым от тления мусора.

ОФИЦИАЛЬНО

17 июля, по состоянию на 11.00, замеры проб воздуха показали, что в селах Великое, Победное, Суворовское, Ромашкино Сакского района, микрорайоне Спутник-2, нет превышение ПДК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на мусорном полигоне Евпатории: Что известно к этому часу

Дым от тлеющей свалки будет распространяться по округе еще неделю (подробнее)