Организаторов водной блокады Крыма ждет уголовная ответственность

Рабочая группа выделила 12 граждан Украины, причастных к организации или являющихся сторонниками различных блокад Крыма Фото: Архив "КП"

Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности. Специально созданная рабочая группа выделила 12 граждан Украины, которые причастны к организации или являются сторонниками водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокад полуострова.

Как сообщил КП-Крым первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сейчас Следственный комитет РФ работает по этому вопросу, идет подготовка необходимых материалов.

- Мы обратились в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности 12 человек. На данный момент проводятся все следственные действия, которые необходимы для принятия соответствующих решений, – объяснил Фикс.

Он добавил, что запросы направлены во все заинтересованные следственные органы для предоставления необходимых документов. Ожидается решение Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большая часть жителей полуострова высказалась в пользу России. Однако Украина, США и несколько европейских стран не приняли российский статус полуострова. Ранее Госсовет Крыма представил список тех, кто имеет отношение к различным блокадам полуострова, ущерб от которых оценен в 1,5 триллионов рублей.

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