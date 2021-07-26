Взрыв выглядит очень эффектно и убедительно. Фото: кадр видео Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Татарскую бухту вблизи крымского города Щелкино облюбовала столичная киногруппа. Команда знаменитого кинорежиссера Светланы Дружиной уже третий год снимает продолжение культовой ленты «Гардемарины, вперед!». Первые сезоны отработали в окрестностях Севастополя, «захватили» и часть ЮБК, в виде Воронцовского дворца в Алупке.

Этим летом киношники облюбовали Керченский полуостров.

Смотреть видеосюжет «Взорвали пороховой склад»: В Крыму снимают продолжение «Гардемаринов»

- Только вперед! Справились с поставленной задачей! Взорвали пороховой склад, - такой пост сопровождает в соцсетях видео со съемочной площадки.

Ба-бах! Звучит оглушительно и убедительно! Огромный клуб из смеси дыма и огня производит впечатление уже сам по себе.

В фильме много различных военных сюжетов: изрыгают пламя старинные пушки, стремительно несется кавалерия, случаются и рукопашные схватки, горят часовни и дома. На войне по-всякому случается!

Главным героям фильма достается по полной! Один только внешний вид Дмитрия Харатьяна, в образе гардемарина Леши Корсака, чего только стоит! Актер, то перемазан в саже, то в крови.

Но зрителям положено видеть, только окончательный итог работы.

Кропотливый труд кинокоманды, тех же пиротехников, конечно же остается за кадром.

Смотреть видеосюжет В Крыму пиротехники устраивают взрывы на съемках «Гардемаринов»

- Для нас очень важна достоверность! В последнее время, с развитием компьютерных технологий, многие чудеса и большинство спецэффектов создаются с помощью компьютерной графики. Тем не менее, мы используем пиротехнические изделия при постановке многих сцен, - такой пост сопровождает другое видео в паблике «Гардемарины-IV».

В фильме идет речь о событиях времен русско-турецкой войны: императрица Екатерина II поручает гардемаринам выручить из беды своего внебрачного сына. Гардемарины все делают на «отлично», заодно помогая полководцу Александру Суворову выиграть сражение за город Кинбурн в 1787 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Девчонки будут падать»: В Крыму снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»

В массовых сценах заняты жители полуострова [подробнее]

Один сценарий разбили на два фильма: Стал известен сюжет «Гардемаринов-5»

В Крыму идет работа над продолжением культовой картины «Гардемарины, вперед!» [подробнее]

Дмитрий Харатьян в Крыму ведет себя агрессивно

Артист снимается в фильме «Гардемарины 1787. Война» [подробнее]

В Крыму «турки» готовят пушки к бою

На полуострове снимают продолжение фильма «Гардемарины, вперед!» [подробнее]

Харатьян прыгнет в болото: В Крыму возобновят съемки продолжения фильма «Гардемарины, вперед!»

Режиссер Дружинина прилетела на полуостров, чтобы выбрать место для работы над «Гардемаринами - 5» [подробнее]