Ялтинские власти хотят изменить статус детского лагеря в Форосском парке

Сейчас лагерь "Ак-Барс" носит статус детского Фото: Архив "КП"

В Форосском парке продолжается стройка детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс». Теперь местные власти хотят изменить статус проекта и сделать его молодежным. Таким образом можно будет избежать установки заборов вокруг учреждения и сделать вход на территорию свободным.

- Будем добиваться того, чтобы строящийся лагерь носил статус молодежного, а не детского. Это избавит от необходимости установки заборов по всей территории. Готовим в Форосе собрание совета территорий - еще раз обсудим ключевые проблемы поселка и пути их решения, - сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Еще в феврале этого года внезапная стройка на территории Форосского парка взволновала местных жителей. Тогда они записали видеообращение к президенту РФ, попросили разобраться с ситуацией и прекратить застройку. В марте с жителями Фороса встретился глава Крыма Сергей Аксенов, который пояснил, что на месте появится новый детский лагерь, а территорию строящегося объекта сократили в два раза.

Спустя полгода волнения вокруг этого места не прекратились. Кроме изменения статуса, Янина Павленко обратилась к главе Крыма с просьбой сделать во дворце Кузнецова, что в Форосе, краеведческий музей вместо гостиницы, чтобы особняк не стал элитными апартаментами или дорогим отелем, а был открыт для всех посетителей. Власти уже готовят собрание совета территорий, где они еще раз обсудят ключевые проблемы поселка и их пути решения.

Также по словам Павленко, в ближайшие дни в Форосе после реконструкции откроют набережную. Около года на территории прибрежной зоны шли восстановительные работы, а этим летом здесь появятся лавочки, шезлонги и долгожданный комфорт, о котором мечтали местные жители.

Объектом проверки главы Ялты стала и стройка в санатории «Меллас». До 2022 года объект закрыт на ремонт. Строительные работы на территории здравницы, начавшиеся в ноябре 2020 года, вызвали возмущение краеведов и общественников. Территория санатория относится к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям. Поэтому Павленко планирует направить документы в суд.

- Первое и главное - идем в суд. Он определит правомерность объектов строительства в парковой зоне, - отметила мэр города. - Второе - важно было понять, не лишены ли местные жители возможности попасть на пляж через территорию парка. Доступ открыт – с 8.00 до 21.00 Третье - открываем променадную зону! Дала срок - до конца недели! Закрытыми пока останутся зоны с камнепадами. И это логично.

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