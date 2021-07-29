Вся пляжи Большой Ялты открыты для купания

Ялтинские пляжи закрыли сразу после наводнения 18 июня Фото: Александра Тимощенко

Спустя месяц после наводнения в Большой Ялте для купания открыли все пляжи. Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, морская вода в акватории соответствует всем санитарным нормам.

- Все ялтинские пляжи - от Фороса до Гурзуфа - открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН, - отмечает мэр.

Ялтинские пляжи закрыли сразу после наводнения 18 июня. Тогда сильные ливни привели к выходу рек из берегов и сходу селей, поэтому море на некоторых пляжах было грязным. После первых проверок специалисты Роспотребнадзора разрешили открыть 22 пляжа в Форосе и Алупке, а затем с 6 июля - еще 10 пляжей.

Напомним, из-за мощного циклона, который обрушился на полуостров в конце июня, пострадало сразу несколько районов Крыма. Сначала затопило Керчь и Ялту. Позже стихия затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма, поэтому местные власти региона ввели режим ЧС. Но на этом все не закончилось. Второй мощный циклон принес дожди уже 4 июля. Тогда пострадал Бахчисарайский район, где выпала двухмесячная норма осадков, а из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось около 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

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