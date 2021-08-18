ИВЛ на всех не хватит: В Крыму тормозит прививочная кампания от COVID-19

Смертность от коронавируса выросла в три раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививочная кампания от коронавируса в Крыму сбавила темп. Чуть больше 40 тысяч привитых с начала августа не дают надежды на «крымский миллион», которым общественники грозились удивить страну к началу нового учебного года. Вакцинацию прошли около 20% населения, что составляет треть от показателей достижения коллективного иммунитета. А осень, по прогнозам эпидемиологов, не обещает просветов в конце вирусного туннеля.

ИНДИЙСКИЙ ТРЕНД

В Крыму по-прежнему бушует штамм «дельта», увеличивший в три раза показатели смертности от ковида. Официальная статистика говорит, что каждый день на больничных койках умирает по 13-15 человек. Тяжелых больных больше трех сотен, каждый четвертый подключен к аппарату ИВЛ. Болеют и взрослые, и школьники, и даже дошколята.

- Ситуация не улучшается, она неустойчивая и держится на высоких показателях, - отмечает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская, - Среднесуточный по Республике Крым выше, чем по Российской Федерации на 15-30%. К сентябрю у нас начнется подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями, и ситуация станет еще сложнее.

Неделя в неделю в лидерах антирейтинга по распространению коронавируса держатся Ялта, Феодосия, Судак. Теперь к ним примкнули досель благополучная Евпатория и город Саки. Причем в Евпатории показатель заболеваемости вырос за неделю на 50%. Но и он не может побить уровень распространения инфекции в Ялте - в 2,2 раза выше республики и среднего показателя по РФ.

ЧЕРНАЯ МЕТКА МИНЭКО

Эпидемическую картину Ялты рисует туристический поток. Случаи заболевания коронавирусом среди туристов не редки - 53 выявленных за неделю. Впервые 8 случаев COVID-19 официально подтверждены среди персонала крымских отелей, хотя охват вакцинацией сотрудников санаторно-курортного комплекса составлял 100% от тех, кому вакцинация не противопоказана. Проверки объектов размещения грубых нарушений не выявили, чего нельзя сказать об объектах общепита - в курортных городах появились свои ковид-рецидивисты, которые отказываются подчиняться режиму работы до 23.00, несмотря на угрозу приостановки деятельности на 80 суток. За неделю под запрет попали 5 объектов, из них 3 в Судаке.

- Это приостановка работы кафе на 80 суток, где субъекты хозяйствования включены в «черный список» и неоднократно нарушали действующее законодательство, - уточнила Пеньковская. - На 45 суток приостановлена работа частного пансионата.

«Черный список», который составляет Минэкономразвития Крыма, на данный момент содержит 69 позиций. Это общепит, торговля, транспортные компании, где нарушения санэпидрежима стали нормой. В одном только Красногвардейском районе в ковид-рецидивисты попали 28 объектов торговли. В Ялте злостных нарушителей 13, в Судаке - 9, в Феодосии - 6. Большинство из них — это кафе, шашлычные и кальянные, которые наловчились прикрываться посетителями, доедающими последний кусочек до часу-двух ночи. За неделю суды наложили на таких ловкачей 7 штрафов от 50 до 100 тысяч рублей.

- Хочу напомнить, что органы Роспотребнадзора подают материалы в суд только в случае нарушений санитарного законодательства, - подчеркивает главный санврач. - Контроль за соблюдением мер сдерживания эпидемии по указу главы региона - это исключительно полномочия органов исполнительной власти.

ШТАБ ЗАКРЫТ

Тем временем, глава региона Сергей Аксенов решил закончить с заседаниями оперативного штаба по коронавирусу. Ситуация, по его оценке, перешла в долгое развитие и оперативных решений не требует. Все «горячие линии» продолжат свою работу, а информацию по заболеваемости и прививочной кампании крымчане и гости полуострова будут получать в текстовом формате каждую среду.

- Мы проводили штабы для информирования граждан особенно в пике курортного сезона, - пояснил Аксенов. - Однако ситуация уходит в длинную, сейчас будет третья, пятая, седьмая волна. У нас на следующей неделе последний штаб в этом году.

Глава Крыма считает, что сейчас основная задача провести прививочную кампанию, которая откровенно забуксовала в регионах, хотя пора уже проводить ревакцинацию. В запасе 53 тысячи доз вакцины из 507 тысяч, поступивших в регион с начала массовой вакцинации. Информировать, убеждать, призывать уже поздно - надо показывать, что аппаратов ИВЛ хватит не всем.

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